Отсосьедаженный "Реал"

Лига Европы

2 тур

"Зенит" - "Реал Сосьедад" 3:1

"Зенит" стал первой командой, которая принесла победу в еврокубках для России на этой неделе. Клуб из культурной столицы без особых проблем разобрался с " Сосьедадом" и одержал вторую викторию из двух возможных, единолично возглавив группу "L".рассказывает о встрече питерцев со своим главным еврокубковым соперником.Лунёв, Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Паредес (Дзюба, 90), Кузяев, Краневиттер, Ригони (Ерохин, 77), Кокорин, Дриусси (Полоз, 86)Рульи, Арсальюс, де ла Белья, Элустондо, Льоренте, Пардо (Ильяраменди, 78), Прието (Хуанми, 68), Сурутуса, Каналес, Янузай, Орхильес (Жозе, 65)Что сказать, первый тур "Зениту" удался, после уничтожения "Вардара" в стиле "Гнойного" многие болельщики вспомнили о задаче выигрыша еврокубка, а Сергей Фурсенко успел расхвалить всех и вся. Но то была 4-я по силе команда группы, а вот встреча с коллективом из Сан-Себастьяна должна была показать, насколько обоснованы претензии дружины Манчини на первенство в квартете. Не каждую неделю питерцы встречаются с таким атакующим потенциалом. "Сосьедад" - веселая команда, по-другому и не скажешь: в чемпионате Испании они вторые по результативности, в то же время, меньше них пропускают только три команды.Отсюда видится разумным второй тайм против "Краснодара", сине-бело-голубые, кажется, тогда намеренно стали не ведущими, а ведомыми, играли больше вторым номером, все-таки нужно быть готовыми ко всему. Не исключался и открытый футбол, в котором в чемпионате России с подопечными Роберто Манчини в здравом уме и трезвой памяти играть никто не решается. По сравнению с воскресным матчем итальянский наставник произвел три изменения - места Ерохина, Полоза и Дзюбы, который после встречи с "быками" получил лестную оценку от главного тренера, заняли Паредес, Дриусси и Ригони. Наконец-то все пять аргентинцев воссоединились в основном составе.Гости начали встречу поживее, но уже по истечении пяти минут Херонимо Рульи был вынужден доставать мяч из сетки (в чемпионате Испании ему не привыкать это делать). Петербуржцы накрыли гостей прессингом, мяч перехватил Эмилиано Ригони и с дальней дистанции прошил голкипера "Сосьедада". Аргентинец забивает аргентинцу, для "нашего" это второй гол в двух играх Лиги Европы.Забитый мяч не заставил главных тренеров резко поменять тактику (из неожиданностей стоит отметить Кузяева на левом фланге), это только начало матча. Гости сбивались на навесы, а вот контратаки "Зенита" выглядели куда острее. Затем вновь игроки "Зенита" хорошо проявили себя в обороне, и снабдили Кокорина классным длинным пасом (они особенно удавались). Рулли двинулся на мяч и Александра, но спортивный снаряд перелетел голкипера, который на линии штрафной пытался сыграть головой, не вселился ли во вратаря гостей Юрий Лодыгин? Кокорину не составило труда поразить пустые ворота и забить очередной для себя мяч, 2:0 к 25 минуте.Тревожным для российских болельщиков стал момент, когда на газоне оказался Кокорин, но, к счастью, все обошлось. Кроме того, Дриусси мог сделать счет разгромным - его удар приняла на себя перекладина, а то Рулли особого доверия после второго мяча нет. Почти что образцовый тайм "Зенита", особенно хорош был "Зенит" (читать голосом Геннадия Сергеевича Орлова) в прессинге, только вот он был омрачен пропущенным мячом. "Сосьедад" вешал, вешал и довешался. Последовал розыгрыш углового, а в штрафной Мамману опередил Льоренте. Интересно, что для центрального защитника это уже третий мяч в двух играх, где-то завидует Серхио Рамос. Перерыв.Забитый гол перед самым перерывом пошел на пользу "Реалу", который все чаще и чаще гостил возле владений Лунева. Потому гол Кокорина за 30 минут до истечения основного времени с кросса Ивановича пришелся как нельзя кстати. В еврокубках Саша стреляет только дублями, если он продолжит такими темпами, то те самые 35 голов он может оформить и без Дзюбы, появившегося на поле только в компенсированное время.Концовка матча прошла в качелях, но счет на табло остался неизменным. Не добавил огня и вышедший на замену Ильярраменди, который не так давно играл в другом "Реале - мадридском. Правда, в паре моментов Андрею Луневу все же пришлось спасать свою команду. Взяв три очка, "Зенит" становится единоличным лидером группы "L" и может замахнуться на свое же достижение 2010 года. Тогда сине-бело-голубые одержали 6 побед из 6 возможных.