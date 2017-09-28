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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Заря" обыграла "Атлетик" на выезде, "Арсенал" забил четыре гола БАТЭ
"Заря" одержала победу над "Атлетиком" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы - 1:0.
Лига Европы
2 тур
"Атлетик" Б - "Заря" 0:1
Гол: Харатин, 26
"Атлетик": Эррерин, Боведа, Саборит (Кордоба, 65), Этчейта (Итурраспе, 56), Лапорт, Беньят (Акече, 79), Сан-Хосе, Гарсия, Уильямс, Адурис, Муньяин
"Заря": Лунин, Опанасенко, Сухоцкий, Сваток, Харатин, Гречишкин, Караваев, Силас (Гордиенко, 53), Громов (Кочергин, 65), Андриевский, Лунёв (Чечер, 82)
Предупреждения: Опанасенко, 58, Гордиенко, 68, Андриевский, 81, Кочергин, 90+2
"БАТЭ" - "Арсенал" 2:4
Гол: Иванич, 29, Гордейчук, 67 - Уолкотт, 10, 22, Холдинг, 26, Жиру, 49 (пен.)
"БАТЭ": Щербицкий, Милунович, Поляков (Володько, 24), Гайдучик, Риос, Володько (Бага, 84), Драгун, Стасевич, Иванич, Гордейчук, Родионов (Сигневич, 55)
"Арсенал": Оспина, Холдинг, Мертезакер, Мустафи, Эль-Ненни, Мэйтленд-Найлс, Уилшир, Уиллок (Нкетиа, 89), Нелсон (МакГуэйн, 79), Уолкотт, Жиру
Предупреждения: Драгун, 49, Милунович, 64, Иванич, 87
Лига Европы
2 тур
"Атлетик" Б - "Заря" 0:1
Гол: Харатин, 26
"Атлетик": Эррерин, Боведа, Саборит (Кордоба, 65), Этчейта (Итурраспе, 56), Лапорт, Беньят (Акече, 79), Сан-Хосе, Гарсия, Уильямс, Адурис, Муньяин
"Заря": Лунин, Опанасенко, Сухоцкий, Сваток, Харатин, Гречишкин, Караваев, Силас (Гордиенко, 53), Громов (Кочергин, 65), Андриевский, Лунёв (Чечер, 82)
Предупреждения: Опанасенко, 58, Гордиенко, 68, Андриевский, 81, Кочергин, 90+2
"БАТЭ" - "Арсенал" 2:4
Гол: Иванич, 29, Гордейчук, 67 - Уолкотт, 10, 22, Холдинг, 26, Жиру, 49 (пен.)
"БАТЭ": Щербицкий, Милунович, Поляков (Володько, 24), Гайдучик, Риос, Володько (Бага, 84), Драгун, Стасевич, Иванич, Гордейчук, Родионов (Сигневич, 55)
"Арсенал": Оспина, Холдинг, Мертезакер, Мустафи, Эль-Ненни, Мэйтленд-Найлс, Уилшир, Уиллок (Нкетиа, 89), Нелсон (МакГуэйн, 79), Уолкотт, Жиру
Предупреждения: Драгун, 49, Милунович, 64, Иванич, 87
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