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"Заря" обыграла "Атлетик" на выезде, "Арсенал" забил четыре гола БАТЭ

"Заря" одержала победу над "Атлетиком" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы - 1:0.

Лига Европы

2 тур

"Атлетик" Б - "Заря" 0:1

Гол: Харатин, 26

"Атлетик": Эррерин, Боведа, Саборит (Кордоба, 65), Этчейта (Итурраспе, 56), Лапорт, Беньят (Акече, 79), Сан-Хосе, Гарсия, Уильямс, Адурис, Муньяин

"Заря": Лунин, Опанасенко, Сухоцкий, Сваток, Харатин, Гречишкин, Караваев, Силас (Гордиенко, 53), Громов (Кочергин, 65), Андриевский, Лунёв (Чечер, 82)

Предупреждения: Опанасенко, 58, Гордиенко, 68, Андриевский, 81, Кочергин, 90+2

"БАТЭ" - "Арсенал" 2:4

Гол: Иванич, 29, Гордейчук, 67 - Уолкотт, 10, 22, Холдинг, 26, Жиру, 49 (пен.)

"БАТЭ": Щербицкий, Милунович, Поляков (Володько, 24), Гайдучик, Риос, Володько (Бага, 84), Драгун, Стасевич, Иванич, Гордейчук, Родионов (Сигневич, 55)

"Арсенал": Оспина, Холдинг, Мертезакер, Мустафи, Эль-Ненни, Мэйтленд-Найлс, Уилшир, Уиллок (Нкетиа, 89), Нелсон (МакГуэйн, 79), Уолкотт, Жиру

Предупреждения: Драгун, 49, Милунович, 64, Иванич, 87
Теги: Атлетик Заря
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№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 22:00) #
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Болеет за:
«Волга НН»
Зарю с победой!
Регистрация: 28.12.2012
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