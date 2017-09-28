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Александр Ерохин: обыграть прямого конкурента по группе очень важно

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал победу над "Реалом Сосьедад" в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

- Соперник хорошо контролирует мяч. Нам нужно было позиционно защищаться, чтобы не оставались свободные зоны.

- Роберто Манчини сказал, что это один из самых важных матчей сезона. Вы как считаете?

- Я согласен с его мнением. Потому что "Реал" - достаточно серьезный соперник, обыграть прямого конкурента по группе очень важно психологически.

- На выезде с ними будет тяжелее?

- У нас есть еще игры до этого выезда, уже затем будем готовиться к матчу в Испании.

Rusfootball.info
Теги: Ерохин Зенит Реал Сосьедад
Сегодня, 22:37
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10
(1)
№10 Написал: ilovefootball (Сегодня, 23:18) #
  • -2
  •  (2)

Эх, Ероха, Ероха
Вернись в Ростов
Нам без тебя так плохо!
Регистрация: 18.03.2013
№9 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 22:55) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: golden Axe
Цитата: Nastroenie
Ну мааам...скажи что это у них бомбит...я тебя понял

да ты вообще контуженый..,

Ну мам ну скажи что-то он дурак А я красивый
Регистрация: 2.12.2014
№8 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:52) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nastroenie
Ну мааам...скажи что это у них бомбит...я тебя понял

да ты вообще контуженый..,
Регистрация: 1.02.2017
№7 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 22:49) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: golden Axe
Цитата: Nastroenie
Как же те бомбануло дружище на всех ветках

не друг ты мне,ряженный бомжик,бомбит сейчас это у вас,я просто развлекаюсь,ничего нового для меня,каждый год эти пляски в групповом турнире,потом до первого топ клуба,так что все ок

Ну мааам...скажи что это у них бомбит...я тебя понял
Регистрация: 2.12.2014
№6 Написал: tioha Молдова (Сегодня, 22:44) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
golden Axe,
расслабься и не напрягай воздух!!
Регистрация: 12.08.2012
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:44) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nastroenie
Как же те бомбануло дружище на всех ветках

не друг ты мне,ряженный бомжик,бомбит сейчас это у вас,я просто развлекаюсь,ничего нового для меня,каждый год эти пляски в групповом турнире,потом до первого топ клуба,ждите скоро Андерлехты подтянутся из ЛЧ,так что все ок
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 22:43) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: golden Axe
учи регламент говночашки

Как же те бомбануло дружище на всех ветках
Регистрация: 2.12.2014
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:42) #
  • -10
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
tioha
не отсвечивай тут лупень,тоже можешь почитать регламент говночашки smile
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: tioha Молдова (Сегодня, 22:41) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
golden Axe,
ты еблан?
Регистрация: 12.08.2012
№1 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:39) #
  • -10
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
учи регламент говночашки
Регистрация: 1.02.2017
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