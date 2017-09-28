Александр Ерохин: обыграть прямого конкурента по группе очень важно

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал победу над "Реалом Сосьедад" в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.- Соперник хорошо контролирует мяч. Нам нужно было позиционно защищаться, чтобы не оставались свободные зоны.- Я согласен с его мнением. Потому что "Реал" - достаточно серьезный соперник, обыграть прямого конкурента по группе очень важно психологически.- У нас есть еще игры до этого выезда, уже затем будем готовиться к матчу в Испании.