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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Ерохин: обыграть прямого конкурента по группе очень важно
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал победу над "Реалом Сосьедад" в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
- Соперник хорошо контролирует мяч. Нам нужно было позиционно защищаться, чтобы не оставались свободные зоны.
- Роберто Манчини сказал, что это один из самых важных матчей сезона. Вы как считаете?
- Я согласен с его мнением. Потому что "Реал" - достаточно серьезный соперник, обыграть прямого конкурента по группе очень важно психологически.
- На выезде с ними будет тяжелее?
- У нас есть еще игры до этого выезда, уже затем будем готовиться к матчу в Испании.
Rusfootball.info
- Соперник хорошо контролирует мяч. Нам нужно было позиционно защищаться, чтобы не оставались свободные зоны.
- Роберто Манчини сказал, что это один из самых важных матчей сезона. Вы как считаете?
- Я согласен с его мнением. Потому что "Реал" - достаточно серьезный соперник, обыграть прямого конкурента по группе очень важно психологически.
- На выезде с ними будет тяжелее?
- У нас есть еще игры до этого выезда, уже затем будем готовиться к матчу в Испании.
Rusfootball.info
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