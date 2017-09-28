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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Кокорин: против "Спартака" все в последнее время выдают крутые матчи
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Реала Сосьедад" (3:1).
- Как настраивались на игру? Матч вечерний, что весь день делали?
- Ничего. Мы всех соперников разбираем накануне вечером.
- Ожидали такой ошибки от вратаря?
- Когда ситуация уже случилась – ожидал. Почему он так сыграл, не знаю. Но хорошо, что так, спасибо ему.
- У вас в истории в инстаграме постоянно появляются гамбургеры. Разве вам их можно есть?
- У нас бывает взвешивание, к которому мы приводим себя. Будь вес больше - тебя накажут.
- Какие мысли перед игрой с "Анжи"? Они выдали крутой матч против "Спартака".
– Ну против "Спартака" все в последнее время выдают крутые матчи (улыбается). Хочется завершить этот отрезок победой перед паузой. Не знаю, как получится с игрой, но выиграть нужно обязательно.
– С нетерпением ждете возвращения в сборную?
– Да. Скажем так: долгое время меня там не было – соскучился очень!
Rusfootball.info
- Как настраивались на игру? Матч вечерний, что весь день делали?
- Ничего. Мы всех соперников разбираем накануне вечером.
- Ожидали такой ошибки от вратаря?
- Когда ситуация уже случилась – ожидал. Почему он так сыграл, не знаю. Но хорошо, что так, спасибо ему.
- У вас в истории в инстаграме постоянно появляются гамбургеры. Разве вам их можно есть?
- У нас бывает взвешивание, к которому мы приводим себя. Будь вес больше - тебя накажут.
- Какие мысли перед игрой с "Анжи"? Они выдали крутой матч против "Спартака".
– Ну против "Спартака" все в последнее время выдают крутые матчи (улыбается). Хочется завершить этот отрезок победой перед паузой. Не знаю, как получится с игрой, но выиграть нужно обязательно.
– С нетерпением ждете возвращения в сборную?
– Да. Скажем так: долгое время меня там не было – соскучился очень!
Rusfootball.info
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