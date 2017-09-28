Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Кокорин: против "Спартака" все в последнее время выдают крутые матчи

Александр Кокорин: против "Спартака" все в последнее время выдают крутые матчиНападающий "Зенита" Александр Кокорин поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Реала Сосьедад" (3:1).

- Как настраивались на игру? Матч вечерний, что весь день делали?

- Ничего. Мы всех соперников разбираем накануне вечером.

- Ожидали такой ошибки от вратаря?

- Когда ситуация уже случилась – ожидал. Почему он так сыграл, не знаю. Но хорошо, что так, спасибо ему.

- У вас в истории в инстаграме постоянно появляются гамбургеры. Разве вам их можно есть?

- У нас бывает взвешивание, к которому мы приводим себя. Будь вес больше - тебя накажут.

- Какие мысли перед игрой с "Анжи"? Они выдали крутой матч против "Спартака".

– Ну против "Спартака" все в последнее время выдают крутые матчи (улыбается). Хочется завершить этот отрезок победой перед паузой. Не знаю, как получится с игрой, но выиграть нужно обязательно.

– С нетерпением ждете возвращения в сборную?

– Да. Скажем так: долгое время меня там не было – соскучился очень!

Rusfootball.info
Теги: Кокорин Зенит Реал Сосьедад Спартак Анжи
Сегодня, 22:51
Напечатать
11
(5)
№11 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 23:29) #
  • +1
  •  (1)
online

Поздравляем Зенит с победой, а Александра Кокорина с новыми футбольными достижениями!
Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин продолжает радовать нас своими бомбардирскими достижениями.
Александр Кокорин установил собственный РЕКОРД результативности за сезон.
В матче второго тура группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1) нападающий "Зенита" Александр Кокорин:
- забил два гола,
- оформил третий подряд дубль в играх Лиги Европы,
- довёл свой результативный счёт в сезоне-2017/18 до 14-ти голов.

Предыдущий свой рекорд Кокорин установил в сезоне-2012/13, когда в 26-ти матчах за "Динамо" отличился всего 13-ть раз.
За 10 сезонов выступления на высшем клубном уровне в РФПЛ, 26-летний форвард ещё ни разу столько не забивал.

Установив новый рекорд результативности, Александр Кокорин попутно вошёл в десятку лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках.
Оформив дубль в матче группового турнира против "Реал Сосьедад", Кокорин записал на свой результативный счёт 16-й и 17-й голы в еврокубках и вошёл в десятку лучших бомбардиров российских клубов на международном уровне.
Из них - 16 голов Кокорин забил в матчах Лиги Европы и один гол забил – в отборочном турнире Лиги чемпионов.
Возглавляет список, лучших бомбардиров российских клубов на международном уровне, Вагнер Лав, который забил за ЦСКА 30 мячей. Кокорин же сравнялся с Андреем Аршавиным, Олегом Веретинниковым и Дмитрием Лоськовым.
Всего, в этом сезоне 2017/18, в активе нападающего сборной России и игрока Зенита Александра Кокорина - 17 матчей, 14 голов и 4 голевых паса.

Поздравляем Александра с этим большим футбольным достижением!
Желаем Александру Кокорину ПРОДОЛЖАТЬ забивать в каждом матче - чем больше, тем лучше!
Будем всегда РАДЫ!
Вперёд Александр!
Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
Регистрация: 8.05.2017
№10 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 23:15) #
  • +4
  •  (6)

А ведь можно было дать другой заголовок, как сделали это, например, на бобе.
Саша очень хорош. Ждем голов и голевых.
Регистрация: 5.05.2009
№9 Написал: Scoter дом (Сегодня, 23:12) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Заголовок то какой , прям провокация )
Регистрация: 26.09.2006
№8 Написал: pasha Киров (Сегодня, 23:09) #
  • +5
  •  (7)
online

Заголовок ,конечно, хорошечно!!!


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№7 Написал: Black Fox (Сегодня, 23:08) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
тонко


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№6 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 23:07) #
  • -11
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сосалка жить не может без "Спартака"!!! Понятно... Партнёр по "сосалке" -то нынче какой...
Регистрация: 13.03.2012
№5 Написал: Хидя (Сегодня, 23:03) #
  • -12
  •  (14)
online

фантазер
Регистрация: 13.03.2017
№4 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 23:03) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Раз в 16 лет и палка стреляет
Регистрация: 30.07.2009
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:01) #
  • +8
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спартак тоже против Анжи выдал крутой матч, два забил..., и от поражения ушёл.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 22:56) #
  • +10
  •  (20)

против 9-й команды РФПЛ не трудно выдавать крутые матчи


--------------------
АНДРЕЙ ЧЕРВИЧЕНКО: В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ "СПАРТАК" НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ ПОМОЩИ СУДЕЙ
Регистрация: 1.09.2011
№1 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 22:53) #
  • +1
  •  (13)

Монстр!
Регистрация: 21.04.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.