Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:56
"Локомотив" разгромил "Фастав", Фернандеш оформил хет-трик (14)
"Локомотив" разгромил "Фастав", Фернандеш оформил хет-трик (14)
Вчера 23:55
РазоЗлин. "Локомотив" уничтожил середняка чемпионата Чехии (3)
РазоЗлин. "Локомотив" уничтожил середняка чемпионата Чехии (3)
Вчера 23:06
Роберто Манчини: мы сыграли очень хорошо, но не идеально (6)
Роберто Манчини: мы сыграли очень хорошо, но не идеально (6)
Вчера 21:56
"Кельн" с Раушем уступил "Црвене Звезде" (3)
"Кельн" с Раушем уступил "Црвене Звезде" (3)
Вчера 21:53
Отсосьедаженный "Реал" (6)
Отсосьедаженный "Реал" (6)
Вчера 21:06
Защитник "Астаны" стал отцом во время матча Лиги Европы (2)
Защитник "Астаны" стал отцом во время матча Лиги Европы (2)
Вчера 21:05
"Локомотив" назвал состав на матч с "Фаставом" (9)
"Локомотив" назвал состав на матч с "Фаставом" (9)
Вчера 21:03
Карл-Хайнц Румменигге: мы должны были принять профессиональное решение ради блага "Баварии"
Карл-Хайнц Румменигге: мы должны были принять профессиональное решение ради блага "Баварии"
Вчера 20:42
Диего Коста начал тренироваться с "Атлетико"
Диего Коста начал тренироваться с "Атлетико"
Вчера 20:32
Роберто Манчини: я - русский (18)
Роберто Манчини: я - русский (18)
Вчера 20:26
Доменико Кришито проводит 200-й матч за "Зенит" (3)
Доменико Кришито проводит 200-й матч за "Зенит" (3)
Вчера 20:24
"Астана" и "Славия" сыграли вничью
"Астана" и "Славия" сыграли вничью
Вчера 20:21
Джано Ананидзе вызван в сборную Грузии
Джано Ананидзе вызван в сборную Грузии
Вчера 19:29
"Реал" объявил о продлении контракта с Асенсио
"Реал" объявил о продлении контракта с Асенсио
Вчера 19:13
Геннадий Орлов: ЦСКА и "Спартак" оставили горький осадок. При Виллаш-Боаше "Зенит" всех обыгрывал (42)
Геннадий Орлов: ЦСКА и "Спартак" оставили горький осадок. При Виллаш-Боаше "Зенит" всех обыгрывал (42)
Вчера 18:31
"Спартак": Артему Реброву не потребуется операция (9)
"Спартак": Артему Реброву не потребуется операция (9)
Вчера 18:28
Вратарь "Анжи" Лория вызван в сборную Грузии
Вратарь "Анжи" Лория вызван в сборную Грузии
Вчера 18:23
Официально: Карло Анчелотти уволен из "Баварии" (12)
Официально: Карло Анчелотти уволен из "Баварии" (12)
Вчера 17:48
Эдер впервые с марта вызван в сборную Португалии (2)
Эдер впервые с марта вызван в сборную Португалии (2)
Вчера 17:35
Роман Широков: Лига чемпионов показала - Россия и Англия на совершенно разных уровнях (15)
Роман Широков: Лига чемпионов показала - Россия и Англия на совершенно разных уровнях (15)
Вчера 17:23
Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде (11)
Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде (11)
Вчера 17:04
Все билеты на матч "Зенит" - "Реал Сосьедад" проданы (7)
Все билеты на матч "Зенит" - "Реал Сосьедад" проданы (7)
РазоЗлин. "Локомотив" уничтожил середняка чемпионата Чехии
Хет-трик Фернандеша к 17-й минуте матча не оставил "Злину" ни единого шанса. Rusfootball.info - о сокрушительной победе "Локомотива".
Лига Европы
2 тур
"Локомотив" – "Злин" 3:0
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев (Ротенберг, 88'), Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Фарфан (Ан. Миранчук, 46'), Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук (Коломейцев, 78'), Эдер
"Злин": Достал, Матейов (Копечны, 65'), Гайич, Бачо, Экпай, Хольцер, Ирачек, Траоре, Вукадинович, Железник (Механович, 46'), Диоп (Богель, 79')
Предупреждения: Вукадинович, 58', Ирачек, 63'
Выступления "Спартака" и ЦСКА в Лиге Чемпионов были для Москвы как пятница и суббота, а сегодняшний футбольный вечер с матчем "Локомотива" в Лиге Европы напоминал для столицы утомленное воскресенье. Позднее начало, не самый известный соперник, непростое впечатление от первого тура в группе F - все это не сильно способствовало повышению интереса и скорее напоминало то самое ощущение, когда завтра трудовые будни, но сегодня еще праздник футбола, и нужно попробовать насладиться им.
В случае с российскими командами и середняками второсортных европейских лиг всегда есть риск недооценки соперника и вялого настроя на матч, но в этот четверг это было не про подопечных Семина. Словно приняв пилюлю эдакого разоЗлина, "Локо" с первых минут бросился штурмовать ворота Достала. Наверняка шутка про фамилию вратаря чешского клуба будет признана вами лютой банальностью, поэтому не будем юморить на тему того, сколько мячей он достал из сетки.
Лучше восхитимся группой атаки "москвичей". Уже на исходе первой минуты Алексей Миранчук ворвался в штрафную и заработал пенальти - Гайич был очень неправ, когда от души всадил молодому полузащитнику с ноги по лицу. Благо, что со здоровьем Алексея все оказалось хорошо, и благо, что Мануэль Фернандеш уверенно реализовал пенальти. Но это было только начало стартового фейерверка. Не прошло и 300 секунд, как португалец оформил дубль. На сей раз ему ассистировал Эдер, который лихо промчался по правому флангу и выдал отличную передачу.
Интрига в этом матче толком не успела поднять голову, как ее тут же прибили к полу. Впрочем, это была не конечная остановка в маршруте "Локомотива". Следующая станция именовалась "хет-трик". Фернандеш сначала сам забросил мяч в штрафную на Миранчука, затем получил от партнера ответную передачу и вколотил в сетку ворот Достала третий мяч. 3:0 к 17-й минуте - получите, распишитесь.
Оформив более чем комфортное преимущество, "Локомотив" успокоился и отдал инициативу сопернику. "Злин" принялся сооружать что-то внятное в атаке довольно-таки охотно. Другое дело, что класс игроков чешской команды не позволял им реализовать созданные моменты. А ведь они были вполне любопытные. Вукадинович и Железник были крайне близки к голу, но их подвела точность. Хотя гостям можно сетовать и на удачу, которая в этих эпизодах повернулась к ним не той частью тела, которой бы им хотелось.
Хозяева хоть и предоставили право хода сопернику, но не отказались от возможности забить еще несколько голов самим. Фернандеш замахивался на покер на исходе часа игры, но его удар головой вышел неточным. Эдер и Фарфан пытались организовать первый забитый мяч без участия четвертого номера, но выстрел перуанца пришелся во вратаря. Так и закончился первый тайм со счетом 3:0, отправив всех на перерыв с мыслью, а чего, собственно говоря, ждать от второй половины этой неординарной игры.
Интриги? Вряд ли. Безудержного веселья? Было уже до 17-й минуты. Камбэка? Вот еще не хватало. Конечно, остаток встречи превратился в формальность. Насчет исхода все было ясно, оставалось узнать, будут ли еще голы. И они могли случиться. "Злин" сразу после перерыва едва не размочил счет. Гайич показал, что он может лупить не только по лицу Миранчука, но и по воротам Гильерме. С точностью, правда, вышло не очень здорово.
"Локомотив" ответил атакой, организованной Фернандешем и Эдером. Последнему не хватило нескольких сантиметров, чтобы оказаться на мяче раньше защитника. У обеих команда была еще целая тьма перспективных подходов, которые обрывались на разных стадиях. Чем ближе дело подбиралось к концу, тем сложнее было вычленить что-то интересное в сегодняшней встрече. Да, пожалуй, никому и не нужен подробный анализ происходящего на поле после перерыва - самое главное, что "железнодорожники" не пропустили, грамотно довели матч до логического завершения и набрали важные три очка. С победой, "Локомотив"! Но не забывай - уже в воскресенье дерби с "Динамо".
Иван Долинин, Rusfootball.info
Лига Европы
2 тур
"Локомотив" – "Злин" 3:0
Голы: Фернандеш (с пенальти), 2', Фернандеш, 6', Фернандеш, 17'
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев (Ротенберг, 88'), Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Фарфан (Ан. Миранчук, 46'), Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук (Коломейцев, 78'), Эдер
"Злин": Достал, Матейов (Копечны, 65'), Гайич, Бачо, Экпай, Хольцер, Ирачек, Траоре, Вукадинович, Железник (Механович, 46'), Диоп (Богель, 79')
Предупреждения: Вукадинович, 58', Ирачек, 63'
Выступления "Спартака" и ЦСКА в Лиге Чемпионов были для Москвы как пятница и суббота, а сегодняшний футбольный вечер с матчем "Локомотива" в Лиге Европы напоминал для столицы утомленное воскресенье. Позднее начало, не самый известный соперник, непростое впечатление от первого тура в группе F - все это не сильно способствовало повышению интереса и скорее напоминало то самое ощущение, когда завтра трудовые будни, но сегодня еще праздник футбола, и нужно попробовать насладиться им.
В случае с российскими командами и середняками второсортных европейских лиг всегда есть риск недооценки соперника и вялого настроя на матч, но в этот четверг это было не про подопечных Семина. Словно приняв пилюлю эдакого разоЗлина, "Локо" с первых минут бросился штурмовать ворота Достала. Наверняка шутка про фамилию вратаря чешского клуба будет признана вами лютой банальностью, поэтому не будем юморить на тему того, сколько мячей он достал из сетки.
Лучше восхитимся группой атаки "москвичей". Уже на исходе первой минуты Алексей Миранчук ворвался в штрафную и заработал пенальти - Гайич был очень неправ, когда от души всадил молодому полузащитнику с ноги по лицу. Благо, что со здоровьем Алексея все оказалось хорошо, и благо, что Мануэль Фернандеш уверенно реализовал пенальти. Но это было только начало стартового фейерверка. Не прошло и 300 секунд, как португалец оформил дубль. На сей раз ему ассистировал Эдер, который лихо промчался по правому флангу и выдал отличную передачу.
Интрига в этом матче толком не успела поднять голову, как ее тут же прибили к полу. Впрочем, это была не конечная остановка в маршруте "Локомотива". Следующая станция именовалась "хет-трик". Фернандеш сначала сам забросил мяч в штрафную на Миранчука, затем получил от партнера ответную передачу и вколотил в сетку ворот Достала третий мяч. 3:0 к 17-й минуте - получите, распишитесь.
Оформив более чем комфортное преимущество, "Локомотив" успокоился и отдал инициативу сопернику. "Злин" принялся сооружать что-то внятное в атаке довольно-таки охотно. Другое дело, что класс игроков чешской команды не позволял им реализовать созданные моменты. А ведь они были вполне любопытные. Вукадинович и Железник были крайне близки к голу, но их подвела точность. Хотя гостям можно сетовать и на удачу, которая в этих эпизодах повернулась к ним не той частью тела, которой бы им хотелось.
Хозяева хоть и предоставили право хода сопернику, но не отказались от возможности забить еще несколько голов самим. Фернандеш замахивался на покер на исходе часа игры, но его удар головой вышел неточным. Эдер и Фарфан пытались организовать первый забитый мяч без участия четвертого номера, но выстрел перуанца пришелся во вратаря. Так и закончился первый тайм со счетом 3:0, отправив всех на перерыв с мыслью, а чего, собственно говоря, ждать от второй половины этой неординарной игры.
Интриги? Вряд ли. Безудержного веселья? Было уже до 17-й минуты. Камбэка? Вот еще не хватало. Конечно, остаток встречи превратился в формальность. Насчет исхода все было ясно, оставалось узнать, будут ли еще голы. И они могли случиться. "Злин" сразу после перерыва едва не размочил счет. Гайич показал, что он может лупить не только по лицу Миранчука, но и по воротам Гильерме. С точностью, правда, вышло не очень здорово.
"Локомотив" ответил атакой, организованной Фернандешем и Эдером. Последнему не хватило нескольких сантиметров, чтобы оказаться на мяче раньше защитника. У обеих команда была еще целая тьма перспективных подходов, которые обрывались на разных стадиях. Чем ближе дело подбиралось к концу, тем сложнее было вычленить что-то интересное в сегодняшней встрече. Да, пожалуй, никому и не нужен подробный анализ происходящего на поле после перерыва - самое главное, что "железнодорожники" не пропустили, грамотно довели матч до логического завершения и набрали важные три очка. С победой, "Локомотив"! Но не забывай - уже в воскресенье дерби с "Динамо".
Иван Долинин, Rusfootball.info
Напечатать
3
(1)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.