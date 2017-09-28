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"Локомотив" разгромил "Фастав", Фернандеш оформил хет-трик

"Локомотив" в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы одержал уверенную победу над "Фаставом". Полузащитник московского клуба Мануэл Фернандеш стал автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги Европы.

Лига Европы

2 тур

"Локомотив" - "Фастав" 3:0

Голы: Фернандеш, 3 (пен.), 7, 19

"Локомотив":Гилерме, Игнатьев, (Ротенберг, 90), Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Фарфан, (Антон Миранчук, 46), Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук, (Коломейцев, 83), Эдер.

"Фастав Злин": Достал - Матейов, Гайич, Бачо - Экпай, Хольцер, Ирачек, Траоре, Вукадинович - Железник, (Механович, 46), Диоп.

Предупреждения: Вукадинович, 60, Йирачек, 67
Теги: Локомотив
Вчера, 23:56
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14
(1)
№14 Написал: boralex саратов (Сегодня, 00:14) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Всех с победой!!!! В общем - ожидаемо с таким соперником. Ману - отдельные поздравления!!


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№13 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:09) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Команду с победой, немного жаль что так быстро все стало ясно.
Надеюсь в Чехии Злин сыграет пособраннее, а то до матча накала ЛЕ сегодняшний матч совсем не дотягивал.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№12 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 00:08) #
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Болеет за:
«Локомотив»
С учетом 0-0 в матче Шериф - Копенгаген мы на первом, ну и становится понятно, что результаты непредсказуемы - это раз, и то что должны брать первое место в группе - это два. Всех с победой!
Регистрация: 12.06.2016
№11 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 00:07) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
с победой всех наших! второй тайм ну не очень... Эдер очень не понравился,принимал мячи на стоячих ногах чтоли,игру читает плохо,заторможенность какая то,ну может еще разбегается. а Ману красава!
Регистрация: 9.11.2011
№10 Написал: CHELSEA-LOKO (Сегодня, 00:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
повезло!


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У ФК Локомотив абсолютный рекорд по беcпройгрышным матчам в РПЛ!27 матчей без поражений!
Регистрация: 20.06.2009
№9 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 00:05) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Локомотив с победой! Молодцы!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:05) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ну тут не могло быть по- другому
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:03) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spiri
Вечер удался!
Всех с хорошими играми и победами!!

не то что позавчера confused
Молодцы, Локо, с Победой!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: 77хонда москва (Сегодня, 00:02) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
С победой Локомотив !!!
Регистрация: 18.11.2012
№5 Написал: spiri UdSSR (Сегодня, 00:00) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Вечер удался!
Всех с хорошими играми и победами!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№4 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 00:00) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Локо с победой и Зенит тоже. Фернандеш и Кокорин сегодня заслужили похвалы особенно.
Регистрация: 20.03.2014
№3 Написал: Black Fox (Вчера, 23:59) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
С победой! Хорошая неделя выдалась для российских команд, проиграл только ЦСКА, но у него и соперник был сильнейший...


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Вчера, 23:59) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Молодцы! С победой! И главное что матч прошел в относительно энергосберегающем режиме. Очень понравился Лысов. Антон Миранчук сегодня не очень попал в игру. Эдеру явно не хватает игрового тонуса и уверенности
Регистрация: 23.03.2016
№1 Написал: Mike_78 Сосновый Бор (Вчера, 23:59) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Красавцы! Так держать!!!!
Регистрация: 2.07.2013
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