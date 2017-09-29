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"Эвертон" не смог обыграть "Аполлон"

В матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы "Эвертон" сыграл вничью с "Аполлоном".

Лига Европы

2 тур

"Эвертон" - "Аполлон" 2:2

Голы: Сардинеро, 12, Руни, 21, Влашич, 66, Юсте, 88

"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Бэйнс, Холгейт, Уильямс, Шнейдерлен, Гейе (Влашич, 46), Сигурдссон, Дэвис (Классен, 67), Рамирес (Калверт-Льюин, 67), Руни

"Аполлон": Вале, Роберж, Василиу (Селая, 83), Сачетти (Жандер, 77), Юсте, Аллан, Алеф, Яколиш (Шембри, 61), Педру, Маглица, Сардинеро

Предупреждения: Юсте, 74

Удаления: Роберж, 86

"Лион" - "Аталанта" 1:1

Голы: Траор, 45, Гомес, 57

"Лион": Лопеш, Тете, Менди, Марсело, Морель, Альваро, Тусар, Ауа (Маолида, 70), Траоре (Корне, 85), Мариано (Депай, 70), Фекир

"Аталанта": Бериша, Паломино, Кальдара, Мазиелло, Хатебур, Спинаццола, Кристанте (Кастань, 46), Фройлер, Рон, Гомес, Петанья (Иличич, 62)

Предупреждения: Кристанте, 27, Рон, 38, Иличич, 71
Теги: Эвертон
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