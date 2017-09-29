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Киевское "Динамо" обыграло "Партизан"

Киевское "Динамо" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы обыграло сербский "Партизан" - 3:2.

Лига Европы

2 тур

"Партизан" - "Динамо" К 2:3

Голы: Ожегович, 34, Тавамба, 42, Мораес, 54 (пен.), Буяльский, 68, Мораес, 84

"Партизан": Стойкович, Остойич, Вуличевич, Милетич, Милетич, Сума (Пантич, 76), Радин, Янкович, Луис, Тавамба, Ожегович (Йованович, 79)

"Динамо" К: Коваль, Кендзёра, Пиварич, Вида, Кадар, Гармаш, Цыганков (Беседин, 46), Сидорчук, Буяльский, Гонсалес, Кравец (Мораес, 46)

Предупреждения: Кравец, 29, Янкович, 47, Луис, 63, Буяльский, 79, Тавамба, 83
Теги: Партизан Динамо Киев
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