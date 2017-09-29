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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Юрий Семин: рады, что набрали 3 очка сегодня
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал победу над "Злином" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (3:0).
"Конечно, некая расслабленность имела место быть. В перерыве пытался объяснить игрокам, что матч еще продолжается. Но, наверное, это нормально, потому что играем в очень сложном режиме. У нас не будет и двух суток до игры с "Динамо". Наверное, в какой-то мере берегли силы, но хорошо, что было такое начало. Оно у нас обычно не получается, но в этот раз все было наоборот. Были качественно забитые мячи, хорошие комбинации. Рады, что набрали 3 очка сегодня", - сказал Семин.
"Конечно, некая расслабленность имела место быть. В перерыве пытался объяснить игрокам, что матч еще продолжается. Но, наверное, это нормально, потому что играем в очень сложном режиме. У нас не будет и двух суток до игры с "Динамо". Наверное, в какой-то мере берегли силы, но хорошо, что было такое начало. Оно у нас обычно не получается, но в этот раз все было наоборот. Были качественно забитые мячи, хорошие комбинации. Рады, что набрали 3 очка сегодня", - сказал Семин.
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