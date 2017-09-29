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Фернандеш: рад, что удалось забить первый хет-трик за ''Локомотив''

Полузащитник столичного клуба Мануэл Фернандеш поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы с ''Фаставом'', в котором его команда одержала победу со счетом 3:0:


- Мы забили три быстрых гола, что позволило нам спокойно контролировать игру. Возможно, мы забить ещё, но выбрали тактику на контратаках. Это мой первый хет-трик за "Локомотив", чему я очень рад. Но самое главное - это результат, которого нам удалось достичь.

- Вам комфортнее играть против таких не самых сильных команд, как "Злин", или все же хотелось бы грандов?

- Не так важно, какого уровня соперник нам противостоял. Гораздо важнее, что мы смогли агрессивно провести первый тайм. А сравнивать "Злин" с другими не совсем корректно. Это разные турниры, поэтому соперники отличаются. Чехи играли в более открытой футбол, чем тот же ''Амкар '' - сказал Фернандеш.
Теги: Локомотив Фернандеш
Сегодня, 01:31
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