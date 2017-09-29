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Артем Ребров: всем спасибо за беспокойство, все хорошо, еще повоюем

Вратарь "Спартака" Артем Ребров, получивший повреждение в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:1), поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Еще повоюем. Всем спасибо за беспокойство, все хорошо", - написал Ребров в инстаграме.
Теги: Ребров Спартак
Сегодня, 02:11
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