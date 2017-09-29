Леонид Слуцкий: "Халл Сити" должен играть в агрессивный футбол, направленный на атаку

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий прокомментировал последние неудачи команды."Я согласен с тем, что мы медленно начинаем матчи. Когда ты долго не побеждаешь – теряется уверенность. Наши футболисты теперь стараются начинать матчи, играя от обороны. Это проблема менталитета. Если ты в предыдущем матче пропустил на последних минутах, то следующую игру начнёшь более осторожно. Нам надо работать в этом направлении. Одна победа может исправить положение вещей. "Халл Сити" должен играть в агрессивный футбол, направленный на атаку. Я сделаю всё возможное, чтобы игроки меня услышали", - цитирует Слуцкого официальный сайт "тигров".