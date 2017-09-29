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Леонид Слуцкий: "Халл Сити" должен играть в агрессивный футбол, направленный на атаку

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий прокомментировал последние неудачи команды.

"Я согласен с тем, что мы медленно начинаем матчи. Когда ты долго не побеждаешь – теряется уверенность. Наши футболисты теперь стараются начинать матчи, играя от обороны. Это проблема менталитета. Если ты в предыдущем матче пропустил на последних минутах, то следующую игру начнёшь более осторожно. Нам надо работать в этом направлении. Одна победа может исправить положение вещей. "Халл Сити" должен играть в агрессивный футбол, направленный на атаку. Я сделаю всё возможное, чтобы игроки меня услышали", - цитирует Слуцкого официальный сайт "тигров".
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 02:36
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