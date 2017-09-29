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Игроки "Ахмата" сыграли на крыше небоскреба (видео)

Полузащитники "Ахмата" Одисе Роши и Раванелли посоревновались в мастерстве на крыше небоскреба комплекса "Грозный-Сити".

Теги: Ахмат
Сегодня, 08:57
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