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Серхио Агуэро попал в ДТП на такси, у футболиста сломано ребро

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро попал в дорожно-транспортное происшествие, информирует Ole.

Сообщается, что 29-летний аргентинец взял такси, чтобы добраться до аэропорта после концерта в Амстердаме. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб.

Агуэро в результате удара получил перелом ребра, на восстановление ему потребуется около двух месяцев.
Теги: Агуэро Манчестер Сити
Сегодня, 08:59
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№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:03) #
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online

Не повезло! здоровья!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 09:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Главное жив! Остальное ерунда.
Регистрация: 8.08.2016
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 09:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Здоровья!
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:07) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
мдаа..


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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