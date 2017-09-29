Серхио Агуэро попал в ДТП на такси, у футболиста сломано ребро

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро попал в дорожно-транспортное происшествие, информирует Ole.Сообщается, что 29-летний аргентинец взял такси, чтобы добраться до аэропорта после концерта в Амстердаме. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб.Агуэро в результате удара получил перелом ребра, на восстановление ему потребуется около двух месяцев.