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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Серхио Агуэро попал в ДТП на такси, у футболиста сломано ребро
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро попал в дорожно-транспортное происшествие, информирует Ole.
Сообщается, что 29-летний аргентинец взял такси, чтобы добраться до аэропорта после концерта в Амстердаме. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб.
Агуэро в результате удара получил перелом ребра, на восстановление ему потребуется около двух месяцев.
Сообщается, что 29-летний аргентинец взял такси, чтобы добраться до аэропорта после концерта в Амстердаме. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб.
Агуэро в результате удара получил перелом ребра, на восстановление ему потребуется около двух месяцев.
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