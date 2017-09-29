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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Аленичев: Пашалич - средний игрок, можно было найти более классного футболиста
Экс-наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев, который возглавляет в настоящее время "Енисей", высказал мнение о полузащитнике красно-белых Марио Пашаличе.
- На мой взгляд, Пашалич - средний игрок. Может, ему требуется время для адаптации, но пока не могу сказать, что это усиление, – ни для премьер-лиги, ни для Лиги чемпионов.
Когда я впервые увидел Фернандо, а у него были 6–7 лишних килограммов, то сразу сказал, что бразилец будет одним из лучших в РФПЛ. Увидел по работе с мячом, по направлениям перемещений – и угадал. По Пашаличу такого сказать пока не могу.
– Не считаете, что "Спартак" в принципе неправильно расставил акценты в селекции? Необходимы были крайний и центральный защитники, а в большей степени укрепили атаку.
– Не сомневался, что на край обороны кого-то купят. По центру защиты многое зависело от того, останется ли Ташчи – немец в команде, так что вопрос не настолько острый. Нападающий приобретен потому, что Зе Луиш подвержен травмам. Если бы он был в порядке, то и о Педро Роше речи бы не шло. А вот Пашалич… Можно было бы подыскать более классного футболиста на эту позицию, — цитирует Аленичева "СЭ".
- На мой взгляд, Пашалич - средний игрок. Может, ему требуется время для адаптации, но пока не могу сказать, что это усиление, – ни для премьер-лиги, ни для Лиги чемпионов.
Когда я впервые увидел Фернандо, а у него были 6–7 лишних килограммов, то сразу сказал, что бразилец будет одним из лучших в РФПЛ. Увидел по работе с мячом, по направлениям перемещений – и угадал. По Пашаличу такого сказать пока не могу.
– Не считаете, что "Спартак" в принципе неправильно расставил акценты в селекции? Необходимы были крайний и центральный защитники, а в большей степени укрепили атаку.
– Не сомневался, что на край обороны кого-то купят. По центру защиты многое зависело от того, останется ли Ташчи – немец в команде, так что вопрос не настолько острый. Нападающий приобретен потому, что Зе Луиш подвержен травмам. Если бы он был в порядке, то и о Педро Роше речи бы не шло. А вот Пашалич… Можно было бы подыскать более классного футболиста на эту позицию, — цитирует Аленичева "СЭ".
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