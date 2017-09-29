Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дмитрий Аленичев: Пашалич - средний игрок, можно было найти более классного футболиста

Экс-наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев, который возглавляет в настоящее время "Енисей", высказал мнение о полузащитнике красно-белых Марио Пашаличе.

- На мой взгляд, Пашалич - средний игрок. Может, ему требуется время для адаптации, но пока не могу сказать, что это усиление, – ни для премьер-лиги, ни для Лиги чемпионов.

Когда я впервые увидел Фернандо, а у него были 6–7 лишних килограммов, то сразу сказал, что бразилец будет одним из лучших в РФПЛ. Увидел по работе с мячом, по направлениям перемещений – и угадал. По Пашаличу такого сказать пока не могу.

– Не считаете, что "Спартак" в принципе неправильно расставил акценты в селекции? Необходимы были крайний и центральный защитники, а в большей степени укрепили атаку.

– Не сомневался, что на край обороны кого-то купят. По центру защиты многое зависело от того, останется ли Ташчи – немец в команде, так что вопрос не настолько острый. Нападающий приобретен потому, что Зе Луиш подвержен травмам. Если бы он был в порядке, то и о Педро Роше речи бы не шло. А вот Пашалич… Можно было бы подыскать более классного футболиста на эту позицию, — цитирует Аленичева "СЭ".
Теги: Пашалич Аленичев Спартак
Сегодня, 09:16
Напечатать
6
(0)
№6 Написал: GS Москва (Сегодня, 10:08) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Он совершенно бесполезен в оборонительных действиях

А по статистике ЛЧ был лучшим в туре по выигранным единоборствам.
Регистрация: 22.09.2009
№5 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 09:52) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Там все весьма среднее....начиная с тренера...
Регистрация: 24.04.2009
№4 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 09:36) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
медленный и постоянно тормозящий развитие атак!


--------------------
Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 09:33) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
а криков то сколько было когда его подписывали...
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 09:28) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Пашелич не просто средний игрок, он посредственнейший игрок! Он совершенно бесполезен в оборонительных действиях и чрезвычайно медленный и постоянно тормозящий развитие атак! кстати, обо всем этом писали еще до его прихода в Спартак, те кто видели, как он играл в Монако и Милане! В ближайшее трансферное окно нужно прекращать его аренду (а она весьма не дешовая)!
игрок до этого был в аренде у Монако и Милана и не один из этих клубов не захотел его выкупить или продлить с ним аренду! Спартаку он также не нужен, благо, что зимой уже вернется в строй Ромка Зобнин!
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 09:19) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Согласен Пашалич реально средний игрок.


--------------------
Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.