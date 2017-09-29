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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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РазоЗлин. "Локомотив" уничтожил середняка чемпионата Чехии (4)
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Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов
Россия закрепилась на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА, увеличив отрыв от Португалии.
На этой неделе в Лиге чемпионов "Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" (1:1), а ЦСКА уступил "Манчестер Юнайтед" (1:4). В Лиге Европы "Зенит" обыграл "Реал Сосьедад" (3:1), а "Локомотив" разгромил "Злин"? (3:0).
Теперь на счету России 46,382 балла, а у идущей седьмой Португалии - 42,248. Отрыв увеличился с 3,8 до 4,134 балла. Пятое место занимает Франция - 49,248 балла.
СЭ
На этой неделе в Лиге чемпионов "Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" (1:1), а ЦСКА уступил "Манчестер Юнайтед" (1:4). В Лиге Европы "Зенит" обыграл "Реал Сосьедад" (3:1), а "Локомотив" разгромил "Злин"? (3:0).
Теперь на счету России 46,382 балла, а у идущей седьмой Португалии - 42,248. Отрыв увеличился с 3,8 до 4,134 балла. Пятое место занимает Франция - 49,248 балла.
СЭ
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