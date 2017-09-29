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Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов

Россия закрепилась на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА, увеличив отрыв от Португалии.

На этой неделе в Лиге чемпионов "Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" (1:1), а ЦСКА уступил "Манчестер Юнайтед" (1:4). В Лиге Европы "Зенит" обыграл "Реал Сосьедад" (3:1), а "Локомотив" разгромил "Злин"? (3:0).

Теперь на счету России 46,382 балла, а у идущей седьмой Португалии - 42,248. Отрыв увеличился с 3,8 до 4,134 балла. Пятое место занимает Франция - 49,248 балла.

СЭ
Сегодня, 09:36
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