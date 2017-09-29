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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Юрий Бавин: "Урал" намерен победить "Спартак"
Полузащитник "Урала" Юрий Бавин высказал мнение относительно предстоящего матча чемпионата России против "Спартака".
"Думаю, надо отталкиваться не от "Спартака", а от нашей формы. Мы набрали неплохой ход в чемпионате. Выиграли две последние встречи.
В команде есть определенная стабильность и уверенность в своих силах. Поэтому мы намерены победить, показать хорошую игру", - цитирует Бавина официальный сайт "Урала".
"Думаю, надо отталкиваться не от "Спартака", а от нашей формы. Мы набрали неплохой ход в чемпионате. Выиграли две последние встречи.
В команде есть определенная стабильность и уверенность в своих силах. Поэтому мы намерены победить, показать хорошую игру", - цитирует Бавина официальный сайт "Урала".
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