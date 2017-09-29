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Юрий Бавин: "Урал" намерен победить "Спартак"

Полузащитник "Урала" Юрий Бавин высказал мнение относительно предстоящего матча чемпионата России против "Спартака".

"Думаю, надо отталкиваться не от "Спартака", а от нашей формы. Мы набрали неплохой ход в чемпионате. Выиграли две последние встречи.

В команде есть определенная стабильность и уверенность в своих силах. Поэтому мы намерены победить, показать хорошую игру", - цитирует Бавина официальный сайт "Урала".
Теги: Урал
Сегодня, 09:40
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