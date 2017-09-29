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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Кокорин и Фернандеш - номинанты на звание игрока недели в Лиге Европы
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш включены в список игроков, претендующих на звание игрока недели в Лиге Европы.
Напомним, Кокорин стал автором дубля в ворота "Реала Сосьедад" (3:1), а Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в ЛЕ в игре со "Злином" (3:0).
Также на звание лучшего игрока недели номинированы: Андре Силва ("Милан", Италия), Марко Ливайя (АЕК, Греция), Тео Уолкотт ("Арсенал", Англия), Жуниор Мораес ("Динамо" Киев, Украина), Константин Будеску ("Стяуа", Румыния) и Эмре Белезоглу ("Истанбул ББ", Турция).
УЕФА
Напомним, Кокорин стал автором дубля в ворота "Реала Сосьедад" (3:1), а Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в ЛЕ в игре со "Злином" (3:0).
Также на звание лучшего игрока недели номинированы: Андре Силва ("Милан", Италия), Марко Ливайя (АЕК, Греция), Тео Уолкотт ("Арсенал", Англия), Жуниор Мораес ("Динамо" Киев, Украина), Константин Будеску ("Стяуа", Румыния) и Эмре Белезоглу ("Истанбул ББ", Турция).
УЕФА
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