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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Алексей Миранчук: хотим пройти максимально далеко в Лиге Европы
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук прокомментировал встречу в рамках Лиги Европы с чешским клубом "Фастав Злин" (3:0).
"Мы здорово начали, забили еще и потом уже держали инициативу. После перерыва соперник побежал вперед, началась игра, похожая на "качели". Мне не показалось, что мы сдали во втором тайме».
Очень рад за Ману, не припомню таких быстрых хет-триков. Теперь у нас четыре очка. Верим в свои силы, планируем выйти из группы и пройти максимально далеко", - цитирует Миранчука ТАСС.
"Мы здорово начали, забили еще и потом уже держали инициативу. После перерыва соперник побежал вперед, началась игра, похожая на "качели". Мне не показалось, что мы сдали во втором тайме».
Очень рад за Ману, не припомню таких быстрых хет-триков. Теперь у нас четыре очка. Верим в свои силы, планируем выйти из группы и пройти максимально далеко", - цитирует Миранчука ТАСС.
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