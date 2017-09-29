Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Алексей Миранчук: хотим пройти максимально далеко в Лиге Европы

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук прокомментировал встречу в рамках Лиги Европы с чешским клубом "Фастав Злин" (3:0).

"Мы здорово начали, забили еще и потом уже держали инициативу. После перерыва соперник побежал вперед, началась игра, похожая на "качели". Мне не показалось, что мы сдали во втором тайме».

Очень рад за Ману, не припомню таких быстрых хет-триков. Теперь у нас четыре очка. Верим в свои силы, планируем выйти из группы и пройти максимально далеко", - цитирует Миранчука ТАСС.
Теги: Миранчук Локомотив
Сегодня, 09:56
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.