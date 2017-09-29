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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Аленичев: мой багаж? Нет, чемпионство – полная заслуга Карреры и игроков
Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев отметил, что победа красно-белых в чемпионате России в прошлом сезоне заслуга Массимо Карреры и игроков.
– Есть мнение, что "багаж Аленичева" сыграл-таки свою роль в прошлом сезоне, а сейчас его нет – отсюда и неубедительные результаты.
– Нет, чемпионство – полная заслуга Массимо и футболистов, которые объединились и поняли, что болельщиков подводить нельзя. Плюс в пользу спартаковцев оказались отъезд Халка, смена тренерского штаба в ЦСКА – это все тоже повлияло на успех. Как бы то ни было, тогда "Спартак" заслуженно взял золото. Но сейчас другой сезон, а год после титула всегда тяжелый, этого следовало ожидать. У "Зенита" большой отрыв, но у красно-белых должно взыграть самолюбие. Будет тяжело догнать Питер, но хотелось бы, чтобы "Спартак" конкурировал до самого конца турнира.
– Но ведь уже 13 очков отставания…
– Многовато, да. Но чудеса случаются. "Зениту" еще ехать на "Открытие Арену", да и на два фронта он тоже играет – насколько мне известно, даже стоит задача победить в Лиге Европы. Но если "Спартак" продолжит терять очки, как было в матчах с "Анжи" и "Тосно", то о борьбе за чемпионство речи уже не будет.
СЭ
– Есть мнение, что "багаж Аленичева" сыграл-таки свою роль в прошлом сезоне, а сейчас его нет – отсюда и неубедительные результаты.
– Нет, чемпионство – полная заслуга Массимо и футболистов, которые объединились и поняли, что болельщиков подводить нельзя. Плюс в пользу спартаковцев оказались отъезд Халка, смена тренерского штаба в ЦСКА – это все тоже повлияло на успех. Как бы то ни было, тогда "Спартак" заслуженно взял золото. Но сейчас другой сезон, а год после титула всегда тяжелый, этого следовало ожидать. У "Зенита" большой отрыв, но у красно-белых должно взыграть самолюбие. Будет тяжело догнать Питер, но хотелось бы, чтобы "Спартак" конкурировал до самого конца турнира.
– Но ведь уже 13 очков отставания…
– Многовато, да. Но чудеса случаются. "Зениту" еще ехать на "Открытие Арену", да и на два фронта он тоже играет – насколько мне известно, даже стоит задача победить в Лиге Европы. Но если "Спартак" продолжит терять очки, как было в матчах с "Анжи" и "Тосно", то о борьбе за чемпионство речи уже не будет.
СЭ
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