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Дмитрий Аленичев: мой багаж? Нет, чемпионство – полная заслуга Карреры и игроков

Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев отметил, что победа красно-белых в чемпионате России в прошлом сезоне заслуга Массимо Карреры и игроков.

– Есть мнение, что "багаж Аленичева" сыграл-таки свою роль в прошлом сезоне, а сейчас его нет – отсюда и неубедительные результаты.

– Нет, чемпионство – полная заслуга Массимо и футболистов, которые объединились и поняли, что болельщиков подводить нельзя. Плюс в пользу спартаковцев оказались отъезд Халка, смена тренерского штаба в ЦСКА – это все тоже повлияло на успех. Как бы то ни было, тогда "Спартак" заслуженно взял золото. Но сейчас другой сезон, а год после титула всегда тяжелый, этого следовало ожидать. У "Зенита" большой отрыв, но у красно-белых должно взыграть самолюбие. Будет тяжело догнать Питер, но хотелось бы, чтобы "Спартак" конкурировал до самого конца турнира.

– Но ведь уже 13 очков отставания…

– Многовато, да. Но чудеса случаются. "Зениту" еще ехать на "Открытие Арену", да и на два фронта он тоже играет – насколько мне известно, даже стоит задача победить в Лиге Европы. Но если "Спартак" продолжит терять очки, как было в матчах с "Анжи" и "Тосно", то о борьбе за чемпионство речи уже не будет.

СЭ
Теги: Аленичев Спартак
Сегодня, 10:56
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7
(4)
№7 Написал: Виктор Гробов (Сегодня, 11:41) #
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  •  (0)
online

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://hit.kg/4f7da7
Регистрация: 29.09.2017
№6 Написал: zzzzz (Сегодня, 11:31) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: utekay
Что-то много Аленя сегодня...обратно метит?

"Тренеришка, в лиге чемпионов всех выносит, а игрочишко дажеив среднюю команду не попадает. Время все расставляет по своим местам.
Регистрация: 17.03.2017
№5 Написал: scikuni (Сегодня, 11:28) #
  • +3
  •  (5)

заслуга там только судей подаривший на юбилей симонянке липовую чашку


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016
№4 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 11:23) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Что-то много Аленя сегодня...обратно метит?

Так это стиль Rusfootball. Одно вью разбить на много! Чтобы больше комментариев было. ;)
Регистрация: 8.08.2016
№3 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 11:18) #
  • +1
  •  (1)

Багаж Сенатора это Егорка Титов и Олежек Саматов.Вот с ним он и переезжает из города в город
Регистрация: 26.08.2010
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:14) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Что-то много Аленя сегодня...обратно метит?

ручной тренер-федун такое любит. поэтому легко!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:03) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Что-то много Аленя сегодня...обратно метит?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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