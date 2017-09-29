Матиас Краневиттер: я счастлив в "Зените", это лучше, чем сидеть на лавке в "Атлетико"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер после победы над "Реалом Сосьедад" (3:1) в Лиге Европы признался, что счастлив играть в России."Мы готовились, что игра будет трудной. Очень довольны, что одержали важную победу. Я счастлив, в "Зените". У нас много аргентинцев. Здорово, что сразу несколько человек из клуба вызываются в сборную Аргентины.В "Атлетико" я попал в непростую ситуацию, мне пришлось уйти. Это прекрасная команда, настоящий гранд, но я не мог продолжать сидеть на лавке", - передает слова футболиста радиостанция Marca.