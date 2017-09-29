Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Матиас Краневиттер: я счастлив в "Зените", это лучше, чем сидеть на лавке в "Атлетико"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер после победы над "Реалом Сосьедад" (3:1) в Лиге Европы признался, что счастлив играть в России.

"Мы готовились, что игра будет трудной. Очень довольны, что одержали важную победу. Я счастлив, в "Зените". У нас много аргентинцев. Здорово, что сразу несколько человек из клуба вызываются в сборную Аргентины.

В "Атлетико" я попал в непростую ситуацию, мне пришлось уйти. Это прекрасная команда, настоящий гранд, но я не мог продолжать сидеть на лавке", - передает слова футболиста радиостанция Marca.
Теги: Краневиттер Атлетико Зенит
Сегодня, 11:02
Напечатать
6
(2)
№6 Написал: Виктор Гробов (Сегодня, 11:40) #
  • 0
  •  (0)
online

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://hit.kg/4f7da7
Регистрация: 29.09.2017
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:25) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лучшим вчера был вратарь Реала чего уж там.
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 11:23) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Борис Гречмак
Основные игроки Зенита: Лунёв, Кузяев и Кокорин...

Дриусси с Ригони запасные что ли? Тут ,вроде, про Аргентинцев - про них и написал. Был вчера на матче - эти двое были хороши.


--------------------
Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:22) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба посмеялся в кулачок
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: Борис Гречмак Новокуренск (Сегодня, 11:19) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Baden-Baden
Молодец !!! Вообще аргентинцы вчера здорово выглядели!!!


Основные игроки Зенита: Лунёв, Кузяев и Кокорин...
Регистрация: 10.05.2015
№1 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 11:15) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Молодец !!! Вообще аргентинцы вчера здорово выглядели!!!


--------------------
Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.