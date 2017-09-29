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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Матиас Краневиттер: я счастлив в "Зените", это лучше, чем сидеть на лавке в "Атлетико"
Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер после победы над "Реалом Сосьедад" (3:1) в Лиге Европы признался, что счастлив играть в России.
"Мы готовились, что игра будет трудной. Очень довольны, что одержали важную победу. Я счастлив, в "Зените". У нас много аргентинцев. Здорово, что сразу несколько человек из клуба вызываются в сборную Аргентины.
В "Атлетико" я попал в непростую ситуацию, мне пришлось уйти. Это прекрасная команда, настоящий гранд, но я не мог продолжать сидеть на лавке", - передает слова футболиста радиостанция Marca.
"Мы готовились, что игра будет трудной. Очень довольны, что одержали важную победу. Я счастлив, в "Зените". У нас много аргентинцев. Здорово, что сразу несколько человек из клуба вызываются в сборную Аргентины.
В "Атлетико" я попал в непростую ситуацию, мне пришлось уйти. Это прекрасная команда, настоящий гранд, но я не мог продолжать сидеть на лавке", - передает слова футболиста радиостанция Marca.
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