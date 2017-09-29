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Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Хохлов: "Зенит" и тактика Манчини просто обескуражили "Реал Сосьедад"
Бывший футболист "Реала Сосьедад" Дмитрий Хохлов прокомментировал матч 2-го тура Лиги Европы с "Зенитом".
"Меня больше удивило и порадовало то, что такую тактику на матч "Зенит" выбрал. "Зенит" и Манчини просто обескуражили, на мой взгляд, "Реал Сосьедад". Скорее всего, испанцы рассчитывали на то, что "Зенит" будет высоко прессинговать и не давать им развивать атаки. А питерцы удивили соперника, отдав фактически половину поля.
Манчини понимал, что испанская команда достаточно быстрая, техничная, но в позиционном нападении играет хуже, чем в быстрых атаках. Это и явилось самой главной проблемой для басков. Получилось так, что атаки у них проходили только через фланги.
Получилось так, что "Реал Сосьедад" играл высоко, но при этом "Зенит" выбрал верную тактику на матч, понимая, как может действовать соперник. Питерцы освободили все зоны впереди и очень быстро переходили к контратакам.
Да, по ситуациям иногда использовали прессинг. При этом очень грамотно в этом матче "Зенит" сыграл в обороне. Фактически команда Манчини не предоставила никаких зон сансебастьянцам", - цитирует Хохлова "Спорт уик-энд".
"Меня больше удивило и порадовало то, что такую тактику на матч "Зенит" выбрал. "Зенит" и Манчини просто обескуражили, на мой взгляд, "Реал Сосьедад". Скорее всего, испанцы рассчитывали на то, что "Зенит" будет высоко прессинговать и не давать им развивать атаки. А питерцы удивили соперника, отдав фактически половину поля.
Манчини понимал, что испанская команда достаточно быстрая, техничная, но в позиционном нападении играет хуже, чем в быстрых атаках. Это и явилось самой главной проблемой для басков. Получилось так, что атаки у них проходили только через фланги.
Получилось так, что "Реал Сосьедад" играл высоко, но при этом "Зенит" выбрал верную тактику на матч, понимая, как может действовать соперник. Питерцы освободили все зоны впереди и очень быстро переходили к контратакам.
Да, по ситуациям иногда использовали прессинг. При этом очень грамотно в этом матче "Зенит" сыграл в обороне. Фактически команда Манчини не предоставила никаких зон сансебастьянцам", - цитирует Хохлова "Спорт уик-энд".
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