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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Главный тренер "Партизана": на нас плохо повлиял первый гол от "Динамо"
Главный тренер "Партизана" Мирослав Джукич высказался относительно поражения от киевского "Динамо" (2:3) в Лиге Европы.
"Это была очень необычная игра. Первый тайм сильно отличался от второго. В первом всё было в нашу пользу, во втором - мы получили три гола.
Проблема была в первом пропущенном голе. Он плохо повлиял на команду в психологическом плане, появился страх, что можно пропустить ещё и ещё. Мы очень быстро теряли мяч, лишившись возможности с ним работать.
Наша проблема в том, что нам надо больше владеть мячом и совершать больше передач. А это не всегда получается. Всё должно было идти по плану, и мы рассчитывали, что и во втором тайме мы продолжим в том же духе. Но первый пропущенный гол нас надломил.
К сожалению, мы слишком часто теряли мяч в своей штрафной. Это ошибки, за которые нас наказал игравший агрессивно соперник", - цитирует Джукич Мatchday.
"Это была очень необычная игра. Первый тайм сильно отличался от второго. В первом всё было в нашу пользу, во втором - мы получили три гола.
Проблема была в первом пропущенном голе. Он плохо повлиял на команду в психологическом плане, появился страх, что можно пропустить ещё и ещё. Мы очень быстро теряли мяч, лишившись возможности с ним работать.
Наша проблема в том, что нам надо больше владеть мячом и совершать больше передач. А это не всегда получается. Всё должно было идти по плану, и мы рассчитывали, что и во втором тайме мы продолжим в том же духе. Но первый пропущенный гол нас надломил.
К сожалению, мы слишком часто теряли мяч в своей штрафной. Это ошибки, за которые нас наказал игравший агрессивно соперник", - цитирует Джукич Мatchday.
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