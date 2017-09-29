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Главный тренер "Партизана": на нас плохо повлиял первый гол от "Динамо"

Главный тренер "Партизана" Мирослав Джукич высказался относительно поражения от киевского "Динамо" (2:3) в Лиге Европы.

"Это была очень необычная игра. Первый тайм сильно отличался от второго. В первом всё было в нашу пользу, во втором - мы получили три гола.

Проблема была в первом пропущенном голе. Он плохо повлиял на команду в психологическом плане, появился страх, что можно пропустить ещё и ещё. Мы очень быстро теряли мяч, лишившись возможности с ним работать.

Наша проблема в том, что нам надо больше владеть мячом и совершать больше передач. А это не всегда получается. Всё должно было идти по плану, и мы рассчитывали, что и во втором тайме мы продолжим в том же духе. Но первый пропущенный гол нас надломил.

К сожалению, мы слишком часто теряли мяч в своей штрафной. Это ошибки, за которые нас наказал игравший агрессивно соперник", - цитирует Джукич Мatchday.
Теги: Партизан Динамо Киев
Сегодня, 11:57
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