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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Борис Игнатьев: из-за позднего начала матча "Локомотив" потерял немалую часть зрителей
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, комментируя в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой итоги матча группового турнира Лиги Европы «Локомотив» - «Злин» (Чехия) — 3:0, отметил сверхмотивацию футболистов «Локо», выразил мнение, что после трех мячей в ворота соперника железнодорожники стали играть по счету, а также сказал, что игры, которые начинаются в позднее время лишают футбол зрительской аудитории.
- «Локомотив» менее чем за двадцать минут вколотил три мяча в ворота соперника. Многие подумали, что «Локо» чуть ли не вдвое увеличит преимущество, однако «продолжения банкета» не последовало. Почему?
- Наверное, надо отдать должное «Локомотиву», который был сверхмотивирован на эту игру и, начиная с первой минуты матча, наглядно подтверждал это. Начало было обескураживающим для соперника. Футболисты «Локо» решили сразу взять все в свои руки, и удача повернулась к ним лицом. Блистал автор хет-трика Мануэл Фернандеш, который все время был у мяча. Железнодорожники проводили хорошие направленные атаки. А после трех мячей команда стала играть по счету. Хорошо оборонялись, но при этом сбросили скорости и несколько убрали эмоции. Тем не менее надо отметить, что в данной ситуации они потратили много сил до доведения этой игры до логического конца. В целом они, конечно, были сильнее и заслуженно победили.
- Результативность Мануэла Фернандеш свидетельствует о его блестящей форме?
- Фернандеш последние игры проводит на очень высоком уровне. Его игровое мастерство позволяет ему быть в приоритетном положении в команде. Однако голы в ворота чешкой команды — это плод командного взаимодействия игроков «Локомотива». Не было такого, что один Фернандеш решал все те задачи, которые стоят перед командой. Партнеры по «Локо» видели в нем своего лидера и делали все для того, чтобы он реализовал все командные усилия за счет своего игрового мастерства.
- До поединка с «Ростовом» у «Локо» была безвыигрышная серия из четырех матчей. После двух побед можно сказать, что проблемы остались позади?
- Я бы не стал говорить о каких-то серьезных проблемах. Уровень мотивации имеет большое значение. Я бы отметил, что они не взяли очки у «Урала» и «Тосно», тех команд, у которых обязаны были брать очки. Сейчас же они были настроены самым решительным образом. Если уровень мотивации будет таким же, как в последней игре, то командное взаимодействие игроков и возможности «Локо» будут проявляться во всех матчах и на хорошем уровне. Главная проблема — это мотивация.
- Матч со «Злином» начинался в 22:05. Не перебор?
- Я не очень понимаю это назначение на десять часов вечера. На игре было достаточно народу, но уверен, что стадион потерял очень большую группу болельщиков. Поздновато. Тем более что следующий день рабочий. К таким моментам надо относиться более внимательно.
- «Локомотив» менее чем за двадцать минут вколотил три мяча в ворота соперника. Многие подумали, что «Локо» чуть ли не вдвое увеличит преимущество, однако «продолжения банкета» не последовало. Почему?
- Наверное, надо отдать должное «Локомотиву», который был сверхмотивирован на эту игру и, начиная с первой минуты матча, наглядно подтверждал это. Начало было обескураживающим для соперника. Футболисты «Локо» решили сразу взять все в свои руки, и удача повернулась к ним лицом. Блистал автор хет-трика Мануэл Фернандеш, который все время был у мяча. Железнодорожники проводили хорошие направленные атаки. А после трех мячей команда стала играть по счету. Хорошо оборонялись, но при этом сбросили скорости и несколько убрали эмоции. Тем не менее надо отметить, что в данной ситуации они потратили много сил до доведения этой игры до логического конца. В целом они, конечно, были сильнее и заслуженно победили.
- Результативность Мануэла Фернандеш свидетельствует о его блестящей форме?
- Фернандеш последние игры проводит на очень высоком уровне. Его игровое мастерство позволяет ему быть в приоритетном положении в команде. Однако голы в ворота чешкой команды — это плод командного взаимодействия игроков «Локомотива». Не было такого, что один Фернандеш решал все те задачи, которые стоят перед командой. Партнеры по «Локо» видели в нем своего лидера и делали все для того, чтобы он реализовал все командные усилия за счет своего игрового мастерства.
- До поединка с «Ростовом» у «Локо» была безвыигрышная серия из четырех матчей. После двух побед можно сказать, что проблемы остались позади?
- Я бы не стал говорить о каких-то серьезных проблемах. Уровень мотивации имеет большое значение. Я бы отметил, что они не взяли очки у «Урала» и «Тосно», тех команд, у которых обязаны были брать очки. Сейчас же они были настроены самым решительным образом. Если уровень мотивации будет таким же, как в последней игре, то командное взаимодействие игроков и возможности «Локо» будут проявляться во всех матчах и на хорошем уровне. Главная проблема — это мотивация.
- Матч со «Злином» начинался в 22:05. Не перебор?
- Я не очень понимаю это назначение на десять часов вечера. На игре было достаточно народу, но уверен, что стадион потерял очень большую группу болельщиков. Поздновато. Тем более что следующий день рабочий. К таким моментам надо относиться более внимательно.
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