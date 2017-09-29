Алексей Евсеев: мы не думаем о проблемах "Спартака", главное – сыграть в свой футбол

Полузащитник "Урала" Алексей Евсеев высказался о предстоящем матче 12-го тура премьер-лиги со "Спартаком".– Я одинаково отношусь к каждой игре. Постоянно надо выкладываться на сто процентов, игра со "Спартаком" не исключение, так что поедем в Москву и постараемся выиграть на "Открытие Арене".– Видел игру с "Анжи", как раз был на базе перед матчем с "Тосно". Мы не думаем о проблемах "Спартака" в обороне и при игре во вторых таймах. Главное – сыграть в свой футбол. За счет этого можем их обыграть.