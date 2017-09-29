Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Алексей Евсеев: мы не думаем о проблемах "Спартака", главное – сыграть в свой футбол
Полузащитник "Урала" Алексей Евсеев высказался о предстоящем матче 12-го тура премьер-лиги со "Спартаком".
– Я одинаково отношусь к каждой игре. Постоянно надо выкладываться на сто процентов, игра со "Спартаком" не исключение, так что поедем в Москву и постараемся выиграть на "Открытие Арене".
– Какие-то матчи "Спартака" удалось посмотреть?
– Видел игру с "Анжи", как раз был на базе перед матчем с "Тосно". Мы не думаем о проблемах "Спартака" в обороне и при игре во вторых таймах. Главное – сыграть в свой футбол. За счет этого можем их обыграть.
Спорт день за днем
– Я одинаково отношусь к каждой игре. Постоянно надо выкладываться на сто процентов, игра со "Спартаком" не исключение, так что поедем в Москву и постараемся выиграть на "Открытие Арене".
– Какие-то матчи "Спартака" удалось посмотреть?
– Видел игру с "Анжи", как раз был на базе перед матчем с "Тосно". Мы не думаем о проблемах "Спартака" в обороне и при игре во вторых таймах. Главное – сыграть в свой футбол. За счет этого можем их обыграть.
Спорт день за днем
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.