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Алексей Евсеев: мы не думаем о проблемах "Спартака", главное – сыграть в свой футбол

Полузащитник "Урала" Алексей Евсеев высказался о предстоящем матче 12-го тура премьер-лиги со "Спартаком".

– Я одинаково отношусь к каждой игре. Постоянно надо выкладываться на сто процентов, игра со "Спартаком" не исключение, так что поедем в Москву и постараемся выиграть на "Открытие Арене".

– Какие-то матчи "Спартака" удалось посмотреть?

– Видел игру с "Анжи", как раз был на базе перед матчем с "Тосно". Мы не думаем о проблемах "Спартака" в обороне и при игре во вторых таймах. Главное – сыграть в свой футбол. За счет этого можем их обыграть.

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Теги: Спартак Урал
Сегодня, 12:48
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