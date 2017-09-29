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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Нападающий "Халл Сити": Слуцкий отличный парень, игроки его поддерживают
Нападающий "Халл Сити" Фрейзер Кэмпбелл высказался в поддержку главного тренера "тигров" Леонида Слуцкого.
"Наш тренер отличный парень, игроки его полностью поддерживают. Наша команда - единое целое. Нам не хватает стабильности. Порой мы доминируем в игре, но не можем воплотить преимущество в голы.
Будет перерыв на матчи сборных, нам нужно отдать все силы, чтобы получить хороший результат", - цитирует Кэмпбелла пресс-служба "Халла".
"Наш тренер отличный парень, игроки его полностью поддерживают. Наша команда - единое целое. Нам не хватает стабильности. Порой мы доминируем в игре, но не можем воплотить преимущество в голы.
Будет перерыв на матчи сборных, нам нужно отдать все силы, чтобы получить хороший результат", - цитирует Кэмпбелла пресс-служба "Халла".
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