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Нападающий "Халл Сити": Слуцкий отличный парень, игроки его поддерживают

Нападающий "Халл Сити" Фрейзер Кэмпбелл высказался в поддержку главного тренера "тигров" Леонида Слуцкого.

"Наш тренер отличный парень, игроки его полностью поддерживают. Наша команда - единое целое. Нам не хватает стабильности. Порой мы доминируем в игре, но не можем воплотить преимущество в голы.

Будет перерыв на матчи сборных, нам нужно отдать все силы, чтобы получить хороший результат", - цитирует Кэмпбелла пресс-служба "Халла".
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 12:52
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№1 Написал: ramil Россия (Сегодня, 13:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
очень хотелось бы слышать вместо слова парень, слово тренер.
Регистрация: 17.05.2016
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