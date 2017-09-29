Нападающий "Халл Сити": Слуцкий отличный парень, игроки его поддерживают

Нападающий "Халл Сити" Фрейзер Кэмпбелл высказался в поддержку главного тренера "тигров" Леонида Слуцкого."Наш тренер отличный парень, игроки его полностью поддерживают. Наша команда - единое целое. Нам не хватает стабильности. Порой мы доминируем в игре, но не можем воплотить преимущество в голы.Будет перерыв на матчи сборных, нам нужно отдать все силы, чтобы получить хороший результат", - цитирует Кэмпбелла пресс-служба "Халла".