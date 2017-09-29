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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо"
Футболистам "Локомотива" на эмоциях после победы в матче Лиги Европы будет легче восстановиться ко встрече чемпионата России со столичным "Динамо", заявил бывший тренер железнодорожников Анатолий Бышовец.
"Можно было предвидеть, что "Локомотив" разгромит "Злин". "Локомотив" сейчас надежно играет в обороне, но главное, что удалось преодолеть и проблемы в атаке, поэтому можно было прогнозировать победу над чешской командой. Впереди матч с "Динамо", а их игры с "Локомотивом" всегда проходят напряженно. Но на положительных эмоциях игроки восстанавливаются быстрее, и победа над "Злином" в этом плане поможет подготовиться к игре с "Динамо".
"Динамо", конечно, находясь в нынешней ситуации, будет стараться реализовать контригру, потому что "Локомотив" будет играть достаточно активно. Для "Динамо" важно будет найти возможность для того, чтобы реализовать полученное пространство и возможность для контратаки. Они пытались сделать это в матче с ЦСКА, но все-таки ЦСКА и "Локомотив" по стилю разные команды. "Локомотив" в этой встрече будет владеть инициативой, и у него есть все шансы на победу", - цитирует эксперта "Р-Спорт".
"Можно было предвидеть, что "Локомотив" разгромит "Злин". "Локомотив" сейчас надежно играет в обороне, но главное, что удалось преодолеть и проблемы в атаке, поэтому можно было прогнозировать победу над чешской командой. Впереди матч с "Динамо", а их игры с "Локомотивом" всегда проходят напряженно. Но на положительных эмоциях игроки восстанавливаются быстрее, и победа над "Злином" в этом плане поможет подготовиться к игре с "Динамо".
"Динамо", конечно, находясь в нынешней ситуации, будет стараться реализовать контригру, потому что "Локомотив" будет играть достаточно активно. Для "Динамо" важно будет найти возможность для того, чтобы реализовать полученное пространство и возможность для контратаки. Они пытались сделать это в матче с ЦСКА, но все-таки ЦСКА и "Локомотив" по стилю разные команды. "Локомотив" в этой встрече будет владеть инициативой, и у него есть все шансы на победу", - цитирует эксперта "Р-Спорт".
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