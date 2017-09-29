Леонид Слуцкий: внешнее давление не оказывает на меня никакого влияния

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассказал о восприятии давления на себя из-за не слишком хороших результатов команды."Внешнее давление? Оно не оказывает на меня никакого влияния. Болельщики относятся ко мне доброжелательно. В клубе все оказывают мне доверие. Я чувствую, что мы близки к хорошим результатам", - передает слова Слуцкого пресс-служба "Халла" в твиттере.