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Леонид Слуцкий: внешнее давление не оказывает на меня никакого влияния

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассказал о восприятии давления на себя из-за не слишком хороших результатов команды.

"Внешнее давление? Оно не оказывает на меня никакого влияния. Болельщики относятся ко мне доброжелательно. В клубе все оказывают мне доверие. Я чувствую, что мы близки к хорошим результатам", - передает слова Слуцкого пресс-служба "Халла" в твиттере.
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 13:27
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