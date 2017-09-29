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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Руслан Нигматуллин: поздравляю "Локомотив", но уровень соперника ниже плинтуса
Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился своими впечатлениями после матча Лиги Европы между "Локо" и чешским "Злином" (3:0).
"Вчера смотрели игру с сыном, гадали, в какой отечественной лиге команда "Фастав" могла бы играть, то ли ФНЛ, то ли ПФЛ. Склоняемся больше к тому, что всё-таки ПФЛ.
Я не знаю, как команда пробилась в Лигу Европы, если оценивать её по игре, которую она показала этом в матче. "Локомотив" поздравляю с заслуженной победой, Фернандеша с хет-триком, но уровень соперника ниже плинтуса.
Почему "Локомотив" не увеличил преимущество во втором тайме? У команды достаточно плотный график. Думаю, посчитали, что матч выигран. Затратили ровно столько сил, сколько потребовалось, чтобы довести матч до конца. Это большая удача - оформить хет-трик за 17 минут после начала матча. Первым был пенальти, но это нисколько не умаляет достоинств Фернандеша.
Почему раньше его называли провальным трансфером и он не мог себя проявить? К каждому игроку нужен свой подход. Юрий Павлович, к счастью, нашёл его к Фернандешу, поэтому игрок показывает то, на что он способен.
Таких примеров много. У Курбана Бердыева получается реанимировать игроков, которых до этого списывали. Это мастерство тренера. Пока ничего не должно помешать "Локомотиву" решить задачу выхода из группы", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат".
"Вчера смотрели игру с сыном, гадали, в какой отечественной лиге команда "Фастав" могла бы играть, то ли ФНЛ, то ли ПФЛ. Склоняемся больше к тому, что всё-таки ПФЛ.
Я не знаю, как команда пробилась в Лигу Европы, если оценивать её по игре, которую она показала этом в матче. "Локомотив" поздравляю с заслуженной победой, Фернандеша с хет-триком, но уровень соперника ниже плинтуса.
Почему "Локомотив" не увеличил преимущество во втором тайме? У команды достаточно плотный график. Думаю, посчитали, что матч выигран. Затратили ровно столько сил, сколько потребовалось, чтобы довести матч до конца. Это большая удача - оформить хет-трик за 17 минут после начала матча. Первым был пенальти, но это нисколько не умаляет достоинств Фернандеша.
Почему раньше его называли провальным трансфером и он не мог себя проявить? К каждому игроку нужен свой подход. Юрий Павлович, к счастью, нашёл его к Фернандешу, поэтому игрок показывает то, на что он способен.
Таких примеров много. У Курбана Бердыева получается реанимировать игроков, которых до этого списывали. Это мастерство тренера. Пока ничего не должно помешать "Локомотиву" решить задачу выхода из группы", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат".
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