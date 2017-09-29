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Руслан Нигматуллин: поздравляю "Локомотив", но уровень соперника ниже плинтуса

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился своими впечатлениями после матча Лиги Европы между "Локо" и чешским "Злином" (3:0).

"Вчера смотрели игру с сыном, гадали, в какой отечественной лиге команда "Фастав" могла бы играть, то ли ФНЛ, то ли ПФЛ. Склоняемся больше к тому, что всё-таки ПФЛ.

Я не знаю, как команда пробилась в Лигу Европы, если оценивать её по игре, которую она показала этом в матче. "Локомотив" поздравляю с заслуженной победой, Фернандеша с хет-триком, но уровень соперника ниже плинтуса.

Почему "Локомотив" не увеличил преимущество во втором тайме? У команды достаточно плотный график. Думаю, посчитали, что матч выигран. Затратили ровно столько сил, сколько потребовалось, чтобы довести матч до конца. Это большая удача - оформить хет-трик за 17 минут после начала матча. Первым был пенальти, но это нисколько не умаляет достоинств Фернандеша.

Почему раньше его называли провальным трансфером и он не мог себя проявить? К каждому игроку нужен свой подход. Юрий Павлович, к счастью, нашёл его к Фернандешу, поэтому игрок показывает то, на что он способен.

Таких примеров много. У Курбана Бердыева получается реанимировать игроков, которых до этого списывали. Это мастерство тренера. Пока ничего не должно помешать "Локомотиву" решить задачу выхода из группы", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат".
Теги: Нигматуллин Локомотив
Сегодня, 13:30
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5
(1)
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:07) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
Цитата: Пивовед
у нас ФНЛ часто ярче и привлекательнее выглядит..

дай угадаю, не уж то
Балтика-Спартак-2

давай ты не будешь угадывать.

Енисей очень мощно играет , Крылья..

в Кёниг приехал фаворит Тамбов и уехал с тремя плюхами... Динамо прёт танком..

а не эти молдавскочешские косяпорные клоуны..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 14:03) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
какой турнир такие и соперники
Регистрация: 6.04.2016
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:57) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Пивовед
у нас ФНЛ часто ярче и привлекательнее выглядит..

дай угадаю, не уж то
Балтика-Спартак-2


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:46) #
  • +2
  •  (4)
online

Если соперник играет в лиге Европы ....нельзя так рассуждать....Сам пропускал смешные от команд....ниже плинтуса...ДИ ДЖЕЙ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:43) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
соглашусь с Нигмой..
считаю, УЕФА нужно проводить дополнительный раунд по отсеву шлака в Лиге Европы..
а может, даже два.

не потому что сильные легко побеждают слабых с хоккейными счетами и голами на любой вкус, и это нравится зрителям..

а потому что смотреть противободания некоторых претендентов просто невозможно..

Фастав Злин- Шериф..
Маккаби- Астана..
Эстерсунд-Заря..

я е6у вывеска.. и играют соответственно..

у нас ФНЛ часто ярче и привлекательнее выглядит..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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