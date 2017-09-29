Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Дмитрий Булыкин: с такой игрой "Зенит" способен дойти до финала Лиги Европы
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу "Зенита" над "Реалом Сосьедад" (3:1).
"Зенит" одержал уверенную победу. Игроки петербургской команды показали хорошую игру. Снова выделялся Александр Кокорин. "Зенит" сейчас очень хорошо играет. С такой игрой команда Роберто Манчини способна дойти до финала Лиги Европы.
Безусловно, на следующих этапах "Зениту" предстоит встретиться с более серьёзными соперниками. Но если всё сложится удачно и они будут играть с хорошим настроением, активным движением и отличной реализацией моментов, то всё возможно.
В этом сезоне Кокорин удачно стартовал как в чемпионате России, так и в Лиге Европы. Мы все прекрасно видим его огромную самоотдачу. Если он не сбавит оборотов, то ничто не помешает ему обогнать Александра Кержакова по количеству забитых мячей в Лиге Европы (у Кержакова 21 гол. – прим.). Вызов в сборную России должен его вдохновить", - цитирует Булыкина "Чемпионат".
"Зенит" одержал уверенную победу. Игроки петербургской команды показали хорошую игру. Снова выделялся Александр Кокорин. "Зенит" сейчас очень хорошо играет. С такой игрой команда Роберто Манчини способна дойти до финала Лиги Европы.
Безусловно, на следующих этапах "Зениту" предстоит встретиться с более серьёзными соперниками. Но если всё сложится удачно и они будут играть с хорошим настроением, активным движением и отличной реализацией моментов, то всё возможно.
В этом сезоне Кокорин удачно стартовал как в чемпионате России, так и в Лиге Европы. Мы все прекрасно видим его огромную самоотдачу. Если он не сбавит оборотов, то ничто не помешает ему обогнать Александра Кержакова по количеству забитых мячей в Лиге Европы (у Кержакова 21 гол. – прим.). Вызов в сборную России должен его вдохновить", - цитирует Булыкина "Чемпионат".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.