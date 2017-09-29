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Алексей Сорокин: в Саранске нет отставаний по стадиону

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал о темпах строительства стадиона в Мордовии.

"Познакомились с презентацией города, во всех аспектах посмотрели, как город готовится к чемпионату мира. Мы смотрим, как наиболее эффективно организовать игры турнира на этом стадионе, распределить потоки и пространства между различными функциями.

Здесь нет отставаний по отдельным видам работ, ожидаем, что строительная готовность будет обеспечена в соответствии с госконтрактом к концу декабря", - цитирует Сорокина ТАСС.
Сегодня, 13:59
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
нет отставаний в Саранске ? Отлично !

только один вопрос- накуй от там вообще нужен, этот стадион в Саранске ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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