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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алексей Сорокин: в Саранске нет отставаний по стадиону
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал о темпах строительства стадиона в Мордовии.
"Познакомились с презентацией города, во всех аспектах посмотрели, как город готовится к чемпионату мира. Мы смотрим, как наиболее эффективно организовать игры турнира на этом стадионе, распределить потоки и пространства между различными функциями.
Здесь нет отставаний по отдельным видам работ, ожидаем, что строительная готовность будет обеспечена в соответствии с госконтрактом к концу декабря", - цитирует Сорокина ТАСС.
"Познакомились с презентацией города, во всех аспектах посмотрели, как город готовится к чемпионату мира. Мы смотрим, как наиболее эффективно организовать игры турнира на этом стадионе, распределить потоки и пространства между различными функциями.
Здесь нет отставаний по отдельным видам работ, ожидаем, что строительная готовность будет обеспечена в соответствии с госконтрактом к концу декабря", - цитирует Сорокина ТАСС.
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