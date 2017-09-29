Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:58
Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
Роман Зобнин показал, как работает над восстановлением после травмы (видео)
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин опубликовал видеоролик, посвященный восстановлению после травмы колена.
В начале сентября Зобнин сообщил, что может вернуться в строй примерно через полтора месяца.
ВИДЕО - здесь
В начале сентября Зобнин сообщил, что может вернуться в строй примерно через полтора месяца.
ВИДЕО - здесь
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.