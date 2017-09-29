Роман Зобнин показал, как работает над восстановлением после травмы (видео)

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин опубликовал видеоролик, посвященный восстановлению после травмы колена.В начале сентября Зобнин сообщил, что может вернуться в строй примерно через полтора месяца.