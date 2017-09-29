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Роман Зобнин показал, как работает над восстановлением после травмы (видео)

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин опубликовал видеоролик, посвященный восстановлению после травмы колена.

В начале сентября Зобнин сообщил, что может вернуться в строй примерно через полтора месяца.

ВИДЕО - здесь
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 14:46
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(1)
№3 Написал: safonas (Сегодня, 15:26) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: ржд гуд
Для чего печатать такие "сообщения"?!
Что, ГТ сборной Голландии не осведомлен о состоянии здоровья Квинси что-ли?

перелогинься Саша Кержаков, мы тебя вычислили, ты не попал)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 15:14) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ржд гуд
Для чего печатать такие "сообщения"?!
Что, ГТ сборной Голландии не осведомлен о состоянии здоровья Квинси что-ли?

Друже, ветками ошибся наверное


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 15:10) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Для чего печатать такие "сообщения"?!
Что, ГТ сборной Голландии не осведомлен о состоянии здоровья Квинси что-ли?
Регистрация: 30.11.2013
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