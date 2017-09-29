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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
Криштиану Роналду признан лучшим второй недели Лиги чемпионов
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2-го тура Лиги чемпионов. Голосование проходило на официальном сайте УЕФА.
32-летний португалец, который оформил дубль в матче против дортмундской "Боруссии" (3:1), набрал 35% голосов.
На втором месте Неймар ("ПСЖ", 27% голосов), далее идут Харри Кейна ("Тоттенхэм", 16%) и Ромелу Лукаку ("МЮ", 13%).
32-летний португалец, который оформил дубль в матче против дортмундской "Боруссии" (3:1), набрал 35% голосов.
На втором месте Неймар ("ПСЖ", 27% голосов), далее идут Харри Кейна ("Тоттенхэм", 16%) и Ромелу Лукаку ("МЮ", 13%).
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