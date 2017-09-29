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Криштиану Роналду признан лучшим второй недели Лиги чемпионов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2-го тура Лиги чемпионов. Голосование проходило на официальном сайте УЕФА.

32-летний португалец, который оформил дубль в матче против дортмундской "Боруссии" (3:1), набрал 35% голосов.

На втором месте Неймар ("ПСЖ", 27% голосов), далее идут Харри Кейна ("Тоттенхэм", 16%) и Ромелу Лукаку ("МЮ", 13%).
Теги: Роналду
Сегодня, 14:48
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