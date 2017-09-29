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Массовая драка фанатов произошла после матча "Црвена Звезда" - "Кельн"

Массовая драка футбольных болельщиков произошла после завершения матча второго тура группового этапа Лиги Европы, передает "Газета.Ru".

Сообщается, что около 30 фанатов немецкого "Кельна" столкнулись с болельщиками "Црвены Звезды", всего в потасовке приняли участие около 70 человек. Во время драки пострадали четверо сотрудников полиции.
Сегодня, 14:56
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(1)
№2 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 15:41) #
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Болеет за:
«Бавария»
Цитата: HardWar
Кто кому навалял то?

Я так понял полиции:
Во время драки пострадали четверо сотрудников полиции.

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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№1 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 15:39) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Кто кому навалял то?


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
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