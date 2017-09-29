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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
Массовая драка фанатов произошла после матча "Црвена Звезда" - "Кельн"
Массовая драка футбольных болельщиков произошла после завершения матча второго тура группового этапа Лиги Европы, передает "Газета.Ru".
Сообщается, что около 30 фанатов немецкого "Кельна" столкнулись с болельщиками "Црвены Звезды", всего в потасовке приняли участие около 70 человек. Во время драки пострадали четверо сотрудников полиции.
Сообщается, что около 30 фанатов немецкого "Кельна" столкнулись с болельщиками "Црвены Звезды", всего в потасовке приняли участие около 70 человек. Во время драки пострадали четверо сотрудников полиции.
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