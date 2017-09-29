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Молодежка "Спартак" с минимальным счетом переиграла "Урал"

"Спартак" обыграл на своем поле "Урал" в 12-м туре молодежного первенства России.

Молодежное первенство. 12-й тур

"Спартак" – "Урал" – 1:0

Гол: Орехов, 73
Теги: Спартак Урал
Сегодня, 14:59
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(1)
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:06) #
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Цитата: genpalagin
МолодцЫ - мОлодцы!!!

На 3-й день после рубки с Ливером.
У основы на день больше.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: genpalagin Воронеж (Сегодня, 16:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
МолодцЫ - мОлодцы!!!
Регистрация: 13.09.2012
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