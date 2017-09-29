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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
Молодежка "Спартак" с минимальным счетом переиграла "Урал"
"Спартак" обыграл на своем поле "Урал" в 12-м туре молодежного первенства России.
Молодежное первенство. 12-й тур
"Спартак" – "Урал" – 1:0
Гол: Орехов, 73
Молодежное первенство. 12-й тур
"Спартак" – "Урал" – 1:0
Гол: Орехов, 73
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