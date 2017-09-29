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Александр Бубнов: "Краснодар" объективно сильнее "Арсенала"

Эксперт Александр Бубнов сделал свой прогноз на матч 11-го тура премьер-лиги "Арсенал" – "Краснодар".

"Краснодар" объективно сильнее, обладает большим ресурсом. Главное – реализовать преимущество. Но и "Арсенал" на своем поле вправе рассчитывать на гол. Прогноз – 1:2", – цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Арсенал Тула Краснодар
Сегодня, 15:32
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