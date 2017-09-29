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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
Александр Бубнов: "Краснодар" объективно сильнее "Арсенала"
Эксперт Александр Бубнов сделал свой прогноз на матч 11-го тура премьер-лиги "Арсенал" – "Краснодар".
"Краснодар" объективно сильнее, обладает большим ресурсом. Главное – реализовать преимущество. Но и "Арсенал" на своем поле вправе рассчитывать на гол. Прогноз – 1:2", – цитирует Бубнова "Sportbox".
"Краснодар" объективно сильнее, обладает большим ресурсом. Главное – реализовать преимущество. Но и "Арсенал" на своем поле вправе рассчитывать на гол. Прогноз – 1:2", – цитирует Бубнова "Sportbox".
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