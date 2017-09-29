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Иван Данильянц будет заниматься молодежным футболом в "Рубине"

Иван Данильянц назначен руководителем программы развития молодежного футбола ФК "Рубин", передает пресс-служба казанцев.

Специалист уже занимал эту должность с 2009 по 2013 год, а в последние годы работавший в тренерском штабе Курбана Бердыева в "Ростове".
Теги: Данильянц Рубин
Сегодня, 15:45
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