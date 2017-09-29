Деле Алли дисквалифицирован на один матч за неприличный жест

Полузащитник сборной Англии Деле Алли дисквалифицирован на один международный матч.21-летний хавбек наказан за неприличный жест, показанный им в матче квалификации ЧМ-2018 со Словакией (2:1). Эпизод попал в трансляцию.Алли после игры извинился и объяснил, что показал средний палец не арбитру, а партнеру по команде Кайлу Уокеру. Футболист также заплатит штраф – 3 852 фунта.