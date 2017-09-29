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Деле Алли дисквалифицирован на один матч за неприличный жест

Полузащитник сборной Англии Деле Алли дисквалифицирован на один международный матч.

21-летний хавбек наказан за неприличный жест, показанный им в матче квалификации ЧМ-2018 со Словакией (2:1). Эпизод попал в трансляцию.

Алли после игры извинился и объяснил, что показал средний палец не арбитру, а партнеру по команде Кайлу Уокеру. Футболист также заплатит штраф – 3 852 фунта.

ВИДЕО - здесь

Sports.ru
Теги: Алли
Сегодня, 15:57
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