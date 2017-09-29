Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:58
Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
Деле Алли дисквалифицирован на один матч за неприличный жест
Полузащитник сборной Англии Деле Алли дисквалифицирован на один международный матч.
21-летний хавбек наказан за неприличный жест, показанный им в матче квалификации ЧМ-2018 со Словакией (2:1). Эпизод попал в трансляцию.
Алли после игры извинился и объяснил, что показал средний палец не арбитру, а партнеру по команде Кайлу Уокеру. Футболист также заплатит штраф – 3 852 фунта.
ВИДЕО - здесь
Sports.ru
21-летний хавбек наказан за неприличный жест, показанный им в матче квалификации ЧМ-2018 со Словакией (2:1). Эпизод попал в трансляцию.
Алли после игры извинился и объяснил, что показал средний палец не арбитру, а партнеру по команде Кайлу Уокеру. Футболист также заплатит штраф – 3 852 фунта.
ВИДЕО - здесь
Sports.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.