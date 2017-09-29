Вилья и Сусо не получили вызов в сборную Испании

Стал известен состав сборной Испании на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2018. Испанцы сыграют против Албании и Израиля.Вызов получили нападающий "Валенсия" Родриго, полузащитник "Наполи" Хосе Кальехон и хавбек "Реала Сосьедад" Асьер Ильярраменди. Не вызваны в этот раз оказались форвард Давид Вилья ("Нью-Йорк Сити") и полузащитники Сусо ("Милан") и Жерар Деулофеу ("Барселона").