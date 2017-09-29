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Вилья и Сусо не получили вызов в сборную Испании

Стал известен состав сборной Испании на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2018. Испанцы сыграют против Албании и Израиля.

Вызов получили нападающий "Валенсия" Родриго, полузащитник "Наполи" Хосе Кальехон и хавбек "Реала Сосьедад" Асьер Ильярраменди. Не вызваны в этот раз оказались форвард Давид Вилья ("Нью-Йорк Сити") и полузащитники Сусо ("Милан") и Жерар Деулофеу ("Барселона").

Теги: Сборная Испании
Сегодня, 15:59
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