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Икер Муньяин порвал крестообразные связки колена

Нападающий "Атлетика" Икер Муньяин получил травму крестообразных связок коленного состава, сообщает пресс-служба испанской команды.

Тяжёлую травму форвард получил в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Зарёй" (0:1). О дате операции на колене будет сообщено позднее.
Теги: Атлетик
Сегодня, 17:14
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