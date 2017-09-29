Икер Муньяин порвал крестообразные связки колена

Нападающий "Атлетика" Икер Муньяин получил травму крестообразных связок коленного состава, сообщает пресс-служба испанской команды.Тяжёлую травму форвард получил в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Зарёй" (0:1). О дате операции на колене будет сообщено позднее.