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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Икер Муньяин порвал крестообразные связки колена
Нападающий "Атлетика" Икер Муньяин получил травму крестообразных связок коленного состава, сообщает пресс-служба испанской команды.
Тяжёлую травму форвард получил в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Зарёй" (0:1). О дате операции на колене будет сообщено позднее.
Тяжёлую травму форвард получил в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Зарёй" (0:1). О дате операции на колене будет сообщено позднее.
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