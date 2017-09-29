Джорджо Кьеллини будет отдавать 1% от своей зарплаты на благотворительность

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини будет отдавать 1% от своей зарплаты на благотворительность, сообщает Football Italia.Напомним, что Мата первым решил жертвовать часть зарплаты на благотворительность. Позже его поддержал защитник "Баварии" Матс Хуммельс и главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.Данной благотворительностью занимается фонд Хуана Маты Common Goal.