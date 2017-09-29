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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Джорджо Кьеллини будет отдавать 1% от своей зарплаты на благотворительность
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини будет отдавать 1% от своей зарплаты на благотворительность, сообщает Football Italia.
Напомним, что Мата первым решил жертвовать часть зарплаты на благотворительность. Позже его поддержал защитник "Баварии" Матс Хуммельс и главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.
Данной благотворительностью занимается фонд Хуана Маты Common Goal.
Напомним, что Мата первым решил жертвовать часть зарплаты на благотворительность. Позже его поддержал защитник "Баварии" Матс Хуммельс и главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.
Данной благотворительностью занимается фонд Хуана Маты Common Goal.
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