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Джорджо Кьеллини будет отдавать 1% от своей зарплаты на благотворительность

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини будет отдавать 1% от своей зарплаты на благотворительность, сообщает Football Italia.

Напомним, что Мата первым решил жертвовать часть зарплаты на благотворительность. Позже его поддержал защитник "Баварии" Матс Хуммельс и главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Данной благотворительностью занимается фонд Хуана Маты Common Goal.
Теги: Ювентус Кьеллини
Сегодня, 17:24
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