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Артем Руднев завершил карьеру в 29 лет

Нападающий "Кельна" Артем Руднев завершил игровую карьеру, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт между клубом и 29-летним форвардом, действовавший до лета 2019 года, расторгнут по просьбе игрока.

Решение Руднева носит сугубо личный характер.
Сегодня, 18:19
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№1 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 18:51) #
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Болеет за:
ЦСКА
Кто это? Если какая то знаковая личность, то почему мы узнаём о нём когда ему 29 лет.
Сапогов вон и раньше завершил карьеру...
Регистрация: 10.10.2006
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