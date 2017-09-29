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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Хосеп Гвардиола: Агуэро попал в ДТП, но он вернется после этого
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о ситуации с форвардом Серхио Агуэро, который попал в ДТП на такси в Амстердаме.
"Агуэро попал в ДТП в Амстердаме, но он вернется после этого. Я не врач. Он вернется так скоро, как только возможно. Я еще не говорил с ним. Я готовился к тренировке. Поговорю сегодня. Первое впечатление, что у него сломано ребро", - цитирует тренера пресс-служба клуба.
По данным СМИ, на восстановление у 29-летнего форварда уйдет два месяца.
"Агуэро попал в ДТП в Амстердаме, но он вернется после этого. Я не врач. Он вернется так скоро, как только возможно. Я еще не говорил с ним. Я готовился к тренировке. Поговорю сегодня. Первое впечатление, что у него сломано ребро", - цитирует тренера пресс-служба клуба.
По данным СМИ, на восстановление у 29-летнего форварда уйдет два месяца.
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