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Хосеп Гвардиола: Агуэро попал в ДТП, но он вернется после этого

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о ситуации с форвардом Серхио Агуэро, который попал в ДТП на такси в Амстердаме.

"Агуэро попал в ДТП в Амстердаме, но он вернется после этого. Я не врач. Он вернется так скоро, как только возможно. Я еще не говорил с ним. Я готовился к тренировке. Поговорю сегодня. Первое впечатление, что у него сломано ребро", - цитирует тренера пресс-служба клуба.

По данным СМИ, на восстановление у 29-летнего форварда уйдет два месяца.
Теги: Агуэро Гвардиола Манчестер Сити
Сегодня, 18:19
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