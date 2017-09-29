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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
"Арсенал" - "Краснодар": стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и "Краснодара" на матч 12-го тура РФПЛ.
"Арсенал": В. Габулов, К. Комбаров, Хагуш, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Александров, Джорджевич, Кангва.
"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберёзкин, Каборе, Классон, Вандерсон, Смолов.
"Арсенал": В. Габулов, К. Комбаров, Хагуш, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Александров, Джорджевич, Кангва.
"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберёзкин, Каборе, Классон, Вандерсон, Смолов.
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