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"Арсенал" - "Краснодар": стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и "Краснодара" на матч 12-го тура РФПЛ.

"Арсенал": В. Габулов, К. Комбаров, Хагуш, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Александров, Джорджевич, Кангва.

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберёзкин, Каборе, Классон, Вандерсон, Смолов.
Теги: Арсенал Тула Краснодар
Сегодня, 18:46
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