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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Кришито, Кокорин и Фернандеш попали в команду недели Лиги Европы
Футболисты "Зенита" Доменико Кришито и Александр Кокорин, а также полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш вошли в команду недели Лиги Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.
Кокорин в матче с "Реалом Сосьедад" отметился дублем и во второй раз подряд. "Локомотив" дома разгромил "Фастав" (3:0), все три гола забил Фернандеш.
Кокорин в матче с "Реалом Сосьедад" отметился дублем и во второй раз подряд. "Локомотив" дома разгромил "Фастав" (3:0), все три гола забил Фернандеш.
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