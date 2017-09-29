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Кришито, Кокорин и Фернандеш попали в команду недели Лиги Европы

Футболисты "Зенита" Доменико Кришито и Александр Кокорин, а также полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш вошли в команду недели Лиги Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.

Кокорин в матче с "Реалом Сосьедад" отметился дублем и во второй раз подряд. "Локомотив" дома разгромил "Фастав" (3:0), все три гола забил Фернандеш.

Кришито, Кокорин и Фернандеш попали в команду недели Лиги Европы
Теги: Кришито Кокорин Фернандеш Локомотив Зенит
Сегодня, 19:00
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