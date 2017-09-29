Тульский "Арсенал" впервые в истории забил гол "Краснодару"

Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич открыл счет в матче 12-го тура чемпионата России против "Краснодара".Игорь Горбатенко выполнил со штрафного подачу точно на форварда, который головой переправил мяч в дальний угол ворот Андрея Синицына.Этот гол стал первым в истории для тульского "Арсенала" в ворота "быков".