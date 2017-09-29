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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Тульский "Арсенал" с минимальным счетом обыграл "Краснодар"
В матче 12-го тура чемпионата России "Арсенал" оказался сильнее "Краснодара".
Чемпионат России
12 тур
"Арсенал" - "Краснодар" 1:0
Гол: Джорджевич, 16.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Хагуш (Денисов, 88), Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Боурчану, Александров, Джорджевич (Расич, 78), Кангва.
"Краснодар": Синицын, Шишкин (Рамирес, 46), Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберёзкин (Мамаев, 46), Каборе, Классон, Вандерсон (Окриашвили, 70), Смолов.
Предупреждения: Горбатенко, 44, Боурчану, 45+1, Мартынович, 90.
Удаление: Каборе, 56.
Чемпионат России
12 тур
"Арсенал" - "Краснодар" 1:0
Гол: Джорджевич, 16.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Хагуш (Денисов, 88), Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Боурчану, Александров, Джорджевич (Расич, 78), Кангва.
"Краснодар": Синицын, Шишкин (Рамирес, 46), Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберёзкин (Мамаев, 46), Каборе, Классон, Вандерсон (Окриашвили, 70), Смолов.
Предупреждения: Горбатенко, 44, Боурчану, 45+1, Мартынович, 90.
Удаление: Каборе, 56.
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