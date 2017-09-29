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Тульский "Арсенал" с минимальным счетом обыграл "Краснодар"

В матче 12-го тура чемпионата России "Арсенал" оказался сильнее "Краснодара".

Чемпионат России

12 тур

"Арсенал" - "Краснодар" 1:0

Гол: Джорджевич, 16.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Хагуш (Денисов, 88), Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Боурчану, Александров, Джорджевич (Расич, 78), Кангва.

"Краснодар": Синицын, Шишкин (Рамирес, 46), Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберёзкин (Мамаев, 46), Каборе, Классон, Вандерсон (Окриашвили, 70), Смолов.

Предупреждения: Горбатенко, 44, Боурчану, 45+1, Мартынович, 90.

Удаление: Каборе, 56.
Теги: Арсенал Тула Краснодар
Сегодня, 21:23
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(2)
№20 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
как же Газпром бздит что Краснодар слив говночашки догонит зеньку,вот и придумывает судейка удаления чтобы отцепить конкурента,только там итак физрук тренирует который и сам бы слился,но факт есть факт

господи ну и дегенераты тут ахинею пишут

Цитата: GS
Цитата: нетрал
.опять судья виноват?

Удаление действительно спорное. Кангва МОГ убежать один на один и обгонял Каборе в момент толчка рукой, но мяча на ноге у него не было.
Т.е. по духу красная (ФПН), а по формалистике желтая (срыв атаки).

мевлю удалили в кубке за аналогичное нарушение. а тут чего не так?


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№19 Написал: GS Москва (Сегодня, 22:08) #
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online

Цитата: нетрал
.опять судья виноват?

Удаление действительно спорное. Кангва МОГ убежать один на один и обгонял Каборе в момент толчка рукой, но мяча на ноге у него не было.
Т.е. по духу красная (ФПН), а по формалистике желтая (срыв атаки).
Регистрация: 22.09.2009
№18 Написал: нетрал (Сегодня, 21:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
у быков явный спад ..скорее моральный ..проиграть на своем поле прямому конкуренту ,да ещё в день города ... ..туляки воспользовались..
Регистрация: 26.04.2017
№17 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не ожидал.
Регистрация: 12.02.2013
№16 Написал: нетрал (Сегодня, 21:49) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
игры не видел ,но судя по опусам спартачей ..опять судья виноват? свемирный заговор продолжается?
Регистрация: 26.04.2017
№15 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 21:48) #
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online

Спасибо тебе, тульский Арсенал.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010
№14 Написал: Цезарь (Сегодня, 21:44) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
как же Газпром бздит что Краснодар слив говночашки догонит зеньку,вот и придумывает судейка удаления чтобы отцепить конкурента,только там итак физрук тренирует который и сам бы слился,но факт есть факт

никто никого не бздит и вообще вам ли на судейство жаловаться? если б не судейки вы бы уже в зоне стыков были, а то и в зоне прямого вылета. Против ЦСКА тоже много судейки намудрили, но я что-то не верю в антиармейский заговор, особенно после того, что судьи в ЛЧ творят
Регистрация: 21.09.2017
№13 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:42) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: iDEAD
С самого начала , когда назначили Шалимова - это была плохая идея .
Да все, кто подписал то злосчастное письмо, заслуживают лишь раскачиваться в такт главному тренеру. Да и то, лишь "искупив кровью", как Онопко.
Регистрация: 12.11.2007
№12 Написал: Халк Санкт-Петербург (Сегодня, 21:41) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Шалимов тренер не уровня Краснодара. И ладно бы наигрывал Краснодарскую молодеж. Так нет играет основой и такая безпомощность
Регистрация: 25.12.2016
№11 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 21:38) #
  • 0
  •  (4)

Арсенал играл так, как будто это лидер РФПЛ.
Регистрация: 28.05.2014
№10 Написал: N-52 (Сегодня, 21:34) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Лука мужает.
Регистрация: 13.08.2012
№9 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 21:34) #
  • +1
  •  (1)

С самого начала , когда назначили Шалимова - это была плохая идея .
Регистрация: 29.03.2013
№8 Написал: VVS Тюмень (Сегодня, 21:33) #
  • -1
  •  (1)

Если Краснодар хочет добиться, хотя-бы попадания в ЛЕ, то Шалимова срочно отправлять в отставку!


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Русский футбол матом не испортишь.
Регистрация: 8.09.2006
№7 Написал: Phil Москва (Сегодня, 21:33) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
Послушай Бубнова и сделай наоборот ..
Регистрация: 5.06.2017
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:30) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
в послематче Шалимов сказал, что во время матча игроки думали, что будет после матча..

походу, Шалимову недавно было вынесено последнее предупреждение, и команда об этом знала..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 21:29) #
  • -9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
как же Газпром бздит что Краснодар слив говночашки догонит зеньку,вот и придумывает судейка удаления чтобы отцепить конкурента,только там итак физрук тренирует который и сам бы слился,но факт есть факт
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:26) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Терек»
Как и прогнозировали все адекватные эксперты фаворит победил записного аутсайдера. Очень жаль великого Шалимова, что ему достались такие непрофессиональные футболисты.
Регистрация: 7.05.2017
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:26) #
  • +1
  •  (5)
online

Жаль, были надежды, что Краснодар этот чемп поинтереснее сделает.
Регистрация: 22.09.2009
№2 Написал: spiri UdSSR (Сегодня, 21:24) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
круто..
никто не ожидал,полагаю.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: And70 СССР (Сегодня, 21:24) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Неожиданно
Регистрация: 24.11.2010
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