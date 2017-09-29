Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:53
Александр Самедов: если бы попросил у Черчесова отдых, мне бы ответили: "Отдохни навсегда!" (6)
Александр Самедов: если бы попросил у Черчесова отдых, мне бы ответили: "Отдохни навсегда!" (6)
16:28
Андрей Николаев: Иванович сильнее Смольникова, он не позволяет себе бестолковых падений в атаке (7)
Андрей Николаев: Иванович сильнее Смольникова, он не позволяет себе бестолковых падений в атаке (7)
12:58
Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
Игорь Шалимов: бездарно закончили этот отрезок, три поражения подряд
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол" "Арсенала" (0:1) в матче 12-го тура чемпионата России.
"Наш или не наш день – зависит только от нас. Зависит от подготовки к игре. Потом день оказывается не наш… Потому что мы заслужили это сегодня. Я не знаю, как это называется. Настрой, желание, злость какая-то… Но в этом он нас превзошел. Получилось так, что мы больше хотели закончить этот период. Думали о том, что делать после игры, и что будет происходить дальше. Хотя, думаю, у них тоже команда сидела на чемоданах. Мы играли таким образом, что давали сопернику уходить в контратаки. Поломали свою игру и дали им возможности, которые ищут почти все команды в матчах с нами.
Пауза в чемпионате кстати? Что тут сказать… Действительно – как нельзя кстати. Три поражения подряд. Бездарно закончили этот отрезок", - сказал Шалимов.
"Наш или не наш день – зависит только от нас. Зависит от подготовки к игре. Потом день оказывается не наш… Потому что мы заслужили это сегодня. Я не знаю, как это называется. Настрой, желание, злость какая-то… Но в этом он нас превзошел. Получилось так, что мы больше хотели закончить этот период. Думали о том, что делать после игры, и что будет происходить дальше. Хотя, думаю, у них тоже команда сидела на чемоданах. Мы играли таким образом, что давали сопернику уходить в контратаки. Поломали свою игру и дали им возможности, которые ищут почти все команды в матчах с нами.
Пауза в чемпионате кстати? Что тут сказать… Действительно – как нельзя кстати. Три поражения подряд. Бездарно закончили этот отрезок", - сказал Шалимов.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.