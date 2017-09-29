Игорь Шалимов: бездарно закончили этот отрезок, три поражения подряд

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол" "Арсенала" (0:1) в матче 12-го тура чемпионата России."Наш или не наш день – зависит только от нас. Зависит от подготовки к игре. Потом день оказывается не наш… Потому что мы заслужили это сегодня. Я не знаю, как это называется. Настрой, желание, злость какая-то… Но в этом он нас превзошел. Получилось так, что мы больше хотели закончить этот период. Думали о том, что делать после игры, и что будет происходить дальше. Хотя, думаю, у них тоже команда сидела на чемоданах. Мы играли таким образом, что давали сопернику уходить в контратаки. Поломали свою игру и дали им возможности, которые ищут почти все команды в матчах с нами.Пауза в чемпионате кстати? Что тут сказать… Действительно – как нельзя кстати. Три поражения подряд. Бездарно закончили этот отрезок", - сказал Шалимов.