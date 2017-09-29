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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Шарль Каборе – первый игрок, удалявшийся в 5 подряд чемпионатах России
Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе был удален в матче премьер-лиги против тульского "Арсенала".
29-летний хавбек на 57-й минуте встречи получил прямую красную карточку за фол последней надежды на Эвансе Кангва.
Таким образом, Каборе стал первым игроком, удалявшимся пяти подряд чемпионата России.
Чаще всех в истории российских первенств удалялся Дейвидас Шемберас (11), который получал красные карточки в четырех сезонах подряд.
"Спорт-Экспресс"
29-летний хавбек на 57-й минуте встречи получил прямую красную карточку за фол последней надежды на Эвансе Кангва.
Таким образом, Каборе стал первым игроком, удалявшимся пяти подряд чемпионата России.
Чаще всех в истории российских первенств удалялся Дейвидас Шемберас (11), который получал красные карточки в четырех сезонах подряд.
"Спорт-Экспресс"
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