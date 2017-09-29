Шарль Каборе – первый игрок, удалявшийся в 5 подряд чемпионатах России

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе был удален в матче премьер-лиги против тульского "Арсенала".29-летний хавбек на 57-й минуте встречи получил прямую красную карточку за фол последней надежды на Эвансе Кангва.Таким образом, Каборе стал первым игроком, удалявшимся пяти подряд чемпионата России.Чаще всех в истории российских первенств удалялся Дейвидас Шемберас (11), который получал красные карточки в четырех сезонах подряд.