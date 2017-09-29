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Шарль Каборе – первый игрок, удалявшийся в 5 подряд чемпионатах России

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе был удален в матче премьер-лиги против тульского "Арсенала".

29-летний хавбек на 57-й минуте встречи получил прямую красную карточку за фол последней надежды на Эвансе Кангва.

Таким образом, Каборе стал первым игроком, удалявшимся пяти подряд чемпионата России.

Чаще всех в истории российских первенств удалялся Дейвидас Шемберас (11), который получал красные карточки в четырех сезонах подряд.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каборе Краснодар
Сегодня, 22:37
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