Юрген Клопп: в "Ливерпуле" все были рады, что Коутиньо остался

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что полузащитник Филиппе Коутиньо полностью сосредоточился на команде.В летнее трансферное окно футболист мог перейти в "Барселону"."Мы рады, что он продолжает играть за "Ливерпуль". Филиппе находится в хорошей форме, и это важно. Все были рады тому, что Коутинью вернулся в состав. Другие клубы могут делать игрокам предложения, это рабочий процесс. Важно, что все его мысли связаны с "Ливерпулем", - цитирует Клоппа Sky Sports.