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Юрген Клопп: в "Ливерпуле" все были рады, что Коутиньо остался

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что полузащитник Филиппе Коутиньо полностью сосредоточился на команде.

В летнее трансферное окно футболист мог перейти в "Барселону".

"Мы рады, что он продолжает играть за "Ливерпуль". Филиппе находится в хорошей форме, и это важно. Все были рады тому, что Коутинью вернулся в состав. Другие клубы могут делать игрокам предложения, это рабочий процесс. Важно, что все его мысли связаны с "Ливерпулем", - цитирует Клоппа Sky Sports.
Теги: Клопп Коутиньо Ливерпуль
Сегодня, 23:08
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