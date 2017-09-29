Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:53
Александр Самедов: если бы попросил у Черчесова отдых, мне бы ответили: "Отдохни навсегда!" (6)
Александр Самедов: если бы попросил у Черчесова отдых, мне бы ответили: "Отдохни навсегда!" (6)
16:28
Андрей Николаев: Иванович сильнее Смольникова, он не позволяет себе бестолковых падений в атаке (7)
Андрей Николаев: Иванович сильнее Смольникова, он не позволяет себе бестолковых падений в атаке (7)
Юрген Клопп: в "Ливерпуле" все были рады, что Коутиньо остался
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что полузащитник Филиппе Коутиньо полностью сосредоточился на команде.
В летнее трансферное окно футболист мог перейти в "Барселону".
"Мы рады, что он продолжает играть за "Ливерпуль". Филиппе находится в хорошей форме, и это важно. Все были рады тому, что Коутинью вернулся в состав. Другие клубы могут делать игрокам предложения, это рабочий процесс. Важно, что все его мысли связаны с "Ливерпулем", - цитирует Клоппа Sky Sports.
В летнее трансферное окно футболист мог перейти в "Барселону".
"Мы рады, что он продолжает играть за "Ливерпуль". Филиппе находится в хорошей форме, и это важно. Все были рады тому, что Коутинью вернулся в состав. Другие клубы могут делать игрокам предложения, это рабочий процесс. Важно, что все его мысли связаны с "Ливерпулем", - цитирует Клоппа Sky Sports.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.